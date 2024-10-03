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Евгения Евсеева
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Приложение «Авито» пропало из Google Play

Причины выясняют.

  • Об этом сообщила сама компания. Она уже разбирается в причинах.

Друзья, к сожалению, только что приложение Авито стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе.

«Авито»
  • Пользователей, у которых приложение уже установлено, просят его не удалять. Если нет — скачать его можно в магазинах Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store и Rustore. Также компания поделилась инструкциями, как это сделать.
  • Приложение «Авито» в июле 2024 года удаляли из App Store. Его вернули спустя сутки.
  • Приложение «Авито» уже удаляли из App Store в 2019 году — тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.
  • В декабре 2023 года под санкции США попал Иван Таврин. Принадлежащая ему Kismet Capital Group в октябре 2022-го купила «Авито».

#новости #авито

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11
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131 комментарий
Darth Swordman

Для российских приложений уже давно нет смысла гугловский магазин использовать, особенно для платных. Проще в русторе скачать и не париться с транзакциями, обновлениями и удалениями. Как уже верно подметили до меня, на платформе Android из этого даже проблему раздувать смешно)

21
10
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Shoo

Хорошая попытка, рустор, но нет.

50
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Krem-brulee

у гугла хотя бы есть какая-то модерация. а она есть у твоего рустор?

7
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neat0n

Отличная шутка. Как происходит модерация в русторе на проверку мальварей? Никак? Ну, прекрасно, очень нужная помойка (нет)

11
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S.Capusta

на платформе Android из этого даже проблему раздувать смешно

Это пока.
Разговоры про невозможность установки сторонниx и модифицированных apk в новых версиях Андроид в последнее время звучат постоянно.
Х.з чем всё это закончится для потребителей.

5
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Олег Бринц

Согласен, юзаю уже год почти рустор. Никаких вообще проблем, такое ощущение что комментаторы в параллельной вселенной живут.

1
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местный житель

Лучше Хуавей сторе. Там хотя бы выбор есть

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