Приложение «Авито» пропало из Google Play

Причины выясняют.Об этом сообщила сама компания. Она уже разбирается в причинах.Друзья, к сожалению, только что приложение Авито стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе. «Авито»Пользователей, у которых приложение уже установлено, просят его не удалять. Если нет — скачать его можно в магазинах Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store и Rustore. Также компания поделилась инструкциями, как это сделать.Приложение «Авито» в июле 2024 года удаляли из App Store. Его вернули спустя сутки.Приложение «Авито» уже удаляли из App Store в 2019 году — тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.В декабре 2023 года под санкции США попал Иван Таврин. Принадлежащая ему Kismet Capital Group в октябре 2022-го купила «Авито».#новости #авито
Для российских приложений уже давно нет смысла гугловский магазин использовать, особенно для платных. Проще в русторе скачать и не париться с транзакциями, обновлениями и удалениями. Как уже верно подметили до меня, на платформе Android из этого даже проблему раздувать смешно)
Хорошая попытка, рустор, но нет.
у гугла хотя бы есть какая-то модерация. а она есть у твоего рустор?
Отличная шутка. Как происходит модерация в русторе на проверку мальварей? Никак? Ну, прекрасно, очень нужная помойка (нет)
на платформе Android из этого даже проблему раздувать смешно
Это пока.
Разговоры про невозможность установки сторонниx и модифицированных apk в новых версиях Андроид в последнее время звучат постоянно.
Х.з чем всё это закончится для потребителей.
Согласен, юзаю уже год почти рустор. Никаких вообще проблем, такое ощущение что комментаторы в параллельной вселенной живут.
Лучше Хуавей сторе. Там хотя бы выбор есть