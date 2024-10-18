YouTube снова начал ограниченно тестировать бюджетную подписку Premium Lite, которую отключил в 2023 году

Она доступна части пользователей в Австралии, Германии и Таиланде.В прошлой версии Premium Lite не было рекламы. В этой она есть, сообщило The Verge: может встречаться при просмотре коротких роликов Shorts и «музыкального контента», а также при поиске по сервису.Возможность убрать абсолютно всю рекламу, проигрывать видео в фоновом режиме и скачивать их по-прежнему доступны только в обычном тарифе Premium. Делиться деталями очередного эксперимента Google отказалась.В Австралии Premium Lite при оплате через веб-версию стоит 8,99 австралийских долларов ($6,03 или 580 рублей по курсу от 18 октября 2024 года). На iOS подписка стоит 11,99 австралийских долларов ($8,05 или 776 рублей). Стандартный Premium вдвое дороже.Источник: ThreadsYouTube запустил тестирование Premium Lite в августе 2021 года — в ряде европейских стран. В конце 2023 года его свернули, однако почему — неизвестно.#новости #youtube
580 рублей в месяц за - смотреть чуть меньше рекламы.
это выгодно только для тех кто смотрит ютьюб сутками просто иначе слишком дорогие пару секунд) Если смотреть час в день то можно и переключить пару раз
в РФ полноценный YouTube Premium 250 стоит, я даже плачý. Так что у нас стоило бы дешевле. Другое дело, что нафиг не нужно это.
самый дорогой YouTube Premium в Швейцарии: 18 швейцарских франков (~2000 рублей).
Сейчас нисколько рублей в месяц.
Premium в РФ стоил 199р., но стало более лучше.
У меня он с впн открывается через раз, если открылся, то уже счастье....Я так реально скоро на рутуб перейду...
доступна части пользователей в Австралии, Германии и ТаиландеСтранный набор стран.
А у нас всё даром. Таиланд, хочешь в состав? 😉
Таиланд в состав РФ?