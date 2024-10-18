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Полина Лааксо
Сервисы

YouTube снова начал ограниченно тестировать бюджетную подписку Premium Lite, которую отключил в 2023 году

Она доступна части пользователей в Австралии, Германии и Таиланде.

  • В прошлой версии Premium Lite не было рекламы. В этой она есть, сообщило The Verge: может встречаться при просмотре коротких роликов Shorts и «музыкального контента», а также при поиске по сервису.
  • Возможность убрать абсолютно всю рекламу, проигрывать видео в фоновом режиме и скачивать их по-прежнему доступны только в обычном тарифе Premium. Делиться деталями очередного эксперимента Google отказалась.
  • В Австралии Premium Lite при оплате через веб-версию стоит 8,99 австралийских долларов ($6,03 или 580 рублей по курсу от 18 октября 2024 года). На iOS подписка стоит 11,99 австралийских долларов ($8,05 или 776 рублей). Стандартный Premium вдвое дороже.
Источник: <a href="https://www.threads.net/@jonahmanzano/post/DBOAv-UT_vZ?xmt=AQGz_M0L-xTWOnl6yIqcc_lGVxdLHOd3iuonMLa4xeuC28Y" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Threads</a>
Источник: Threads
  • YouTube запустил тестирование Premium Lite в августе 2021 года — в ряде европейских стран. В конце 2023 года его свернули, однако почему — неизвестно.

#новости #youtube

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30 комментариев
lakoros

580 рублей в месяц за - смотреть чуть меньше рекламы.

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Alla D.

это выгодно только для тех кто смотрит ютьюб сутками просто иначе слишком дорогие пару секунд) Если смотреть час в день то можно и переключить пару раз

3
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selecadm

в РФ полноценный YouTube Premium 250 стоит, я даже плачý. Так что у нас стоило бы дешевле. Другое дело, что нафиг не нужно это.

самый дорогой YouTube Premium в Швейцарии: 18 швейцарских франков (~2000 рублей).

1
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High Stakes

Сейчас нисколько рублей в месяц.
Premium в РФ стоил 199р., но стало более лучше.

1
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Гензель

У меня он с впн открывается через раз, если открылся, то уже счастье....Я так реально скоро на рутуб перейду...

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Вадим Д.

доступна части пользователей в Австралии, Германии и ТаиландеСтранный набор стран.
А у нас всё даром. Таиланд, хочешь в состав? 😉

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dengoff

Таиланд в состав РФ?

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