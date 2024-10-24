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Полина Лааксо
Сервисы

Mail запустил бета-версию сервиса «Документы» — для создания текстов, таблиц и презентаций

Редактор документов работает на решениях поставщика пакета офисных программ «Р7-Офис», рассказали в компании.

  • «Документы» находятся в «шапке» страницы со входящими на Mail.ru — между разделами «Календарь» и «Заметки».
  • К документам можно настраивать совместный доступ по ссылке и права: «Смотреть и скачивать» или «Редактировать». Есть также настройка срока действия ссылки: минимум час, максимум — год или всегда.
  • В режиме совместного редактирования можно оставлять автору комментарии и помечать их как решенные, отслеживать правки и обсуждать их в чате. Созданные файлы хранятся в «Облаке».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В августе 2024 года Mail.ru, входящий в VK, изменил название на Mail. Сервис объединяет «Почту», «Облако», «Календарь», «Доску», «Заметки» и другие продукты.

#vk #mailru #облако #новости

1616
49 комментариев
Shoo

Обертка над оберткой над онлиофисом.
Ммм, потрясающе.

13
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Артём Прокопенко

почему мне читается как "над онлифансом"

9
7
1
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Константин Суворов

Это то же решение, что и у Яндекс.Диска? С длительными подгрузками и т.п

Дело в том, что единственная существенная проблема как раз в том, что так и нет хорошего аналога Google Docs. Осталось заменить нормально буквально только его. И формально гугл действительно больше не нужОн совсем.

Но на текущий момент, ни Яндекс, ни Mail не предлагают таких же быстрых и гибких решений. По крайне мере никто охотно не бежит. Об этом стоит подумать.

9
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Кулешов

Пользуюсь только гугл доком, тк привык и никаких проблем нет

1
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Артём Прокопенко

Константин, как считаете, чего не хватает мейл/яндекс докам (те и другие обертка Р7 офиса)? Или что в них лишнего?
Я так же как вы мучаюсь и такие новости, кажется должны вызывать радость: ну наконец-то! (но нет).

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Влад Борщ

Ну вот вроде удобная штука, но комментаторы на VC сейчас задрищут говном, ибо Mail.ru.

3
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new_comment

*Традиционная шутка про товарища майора*

6
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