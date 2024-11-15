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Таня Боброва
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Браузер Arc для Android вышел из бета-версии

После запуска открытой бета-версии Arc Search скачали более 100 тысяч пользователей, говорят в компании.

  • The Browser Company начала открытое бета-тестирование браузера Arc Search для Android в начале октября 2024 года. Теперь он доступен всем пользователям без ограничений, пишет TechCrunch.
Источник: аккаунт The Browser Company в X
  • Как отмечает издание, в бета-версии работали не все функции. Теперь браузер получил голосовой поиск, адаптивные виджеты и иконки, полную поддержку Android 12 и другое. Среди других функций — блокировщик рекламы, Browse for Me (при поиске алгоритмы просматривают несколько страниц и создают новую с наиболее подходящими ответами) и автоматическое архивирование вкладок.
  • Первый релиз браузера Arc состоялся в апреле 2022 года. В 2023 году компания открыла доступ к браузеру всем пользователям macOS, а в 2024-м — пользователям Windows 11. В начале 2024-го The Browser Company выпустила новое приложение для iOS — с функциями ИИ.

#новости #arc

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11
2 комментария
G.L.

Что то как туго всё с этим браузером, несколько раз пытался попробовать, но никак не получалось, понятно, что это всё сложно и долго, но 1 вопрос, когда он уже наконец заработает ?!

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Вадим Д.

О, класс, теперь и тестить можно 👍🏻

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