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Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор напомнил о возможности ограничения работы Amazon Web Services, GoDaddy и других иностранных хостинг-провайдеров

Весной 2024 года регулятор заявил о блокировке их «информационных ресурсов».

  • Amazon Web Services, GoDaddy, DigitalOcean, Hetzner Online, HostGator.com, Kamatera, Ionos и Network Solutions не выполнили требования к провайдерам хостинга, но продолжают оказывать услуги российским компаниям, приводит «Интерфакс» сообщение Роскомнадзора (РКН).
  • В связи с этим работу этих провайдеров на территории России могут ограничить, добавил регулятор: «В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям».
  • Ведомство рекомендовало компаниям «размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включённых в реестр провайдеров хостинга».
  • Весной 2024 года РКН заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, а также Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy и Amazon Web Services по закону о «приземлении». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России.
  • До этого регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на них. После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.

#новости #роскомнадзор

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53 комментария
Илюша

Главное не забывайте, это они сами ушли, никто им работал не мешал. Как сотням других компаний. Просто после 22 февраля весь иностранный бизнес резко решил себе палки в колеса начать ставить.

9
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1
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Рустам

Просто так никто не уходит, что вы на самом деле. Могли ведь уйти раньше, но не ушли.

9
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Макгаффин

кто "они" и куда ушли?

1
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Pivozavr

👏

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Диван

Ну так оно и есть, никто им не мешал оставаться после 22 февраля

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John Doe

Да

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xsignes

Твари и вредители, уже сил никаких нет

13
1
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