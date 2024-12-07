Роскомнадзор напомнил о возможности ограничения работы Amazon Web Services, GoDaddy и других иностранных хостинг-провайдеров

Весной 2024 года регулятор заявил о блокировке их «информационных ресурсов».Amazon Web Services, GoDaddy, DigitalOcean, Hetzner Online, HostGator.com, Kamatera, Ionos и Network Solutions не выполнили требования к провайдерам хостинга, но продолжают оказывать услуги российским компаниям, приводит «Интерфакс» сообщение Роскомнадзора (РКН).В связи с этим работу этих провайдеров на территории России могут ограничить, добавил регулятор: «В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям».Ведомство рекомендовало компаниям «размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включённых в реестр провайдеров хостинга».Весной 2024 года РКН заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, а также Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy и Amazon Web Services по закону о «приземлении». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России.До этого регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на них. После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.#новости #роскомнадзор
Главное не забывайте, это они сами ушли, никто им работал не мешал. Как сотням других компаний. Просто после 22 февраля весь иностранный бизнес резко решил себе палки в колеса начать ставить.
Просто так никто не уходит, что вы на самом деле. Могли ведь уйти раньше, но не ушли.
кто "они" и куда ушли?
👏
Ну так оно и есть, никто им не мешал оставаться после 22 февраля
Да
Твари и вредители, уже сил никаких нет