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Полина Лааксо
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Россия заняла пятое место по числу утёкших личных данных в 2024 году — InfoWatch

Речь о 1,58 млрд записей, что на 31,7% больше, чем в 2023 году, когда страна занимала седьмую строчку.

  • Россию обогнали США (5,53 млрд записей), Китай (3,93 млрд), Индия (2,34 млрд) и Испания (2,08 млрд), пишет ТАСС со ссылкой на отчёт разработчика ИТ-решений для информбезопасности InfoWatch.
  • По итогам года на Россию пришлась каждая 12 утечка (8,5%). Число самих утечек сократилось, но объём при этом вырос. В США, Индии и Китае он снизился благодаря регулятивным мерам — на 32-69%.
  • По всему миру утечки чаще всего случались в торговле, ИТ-секторе, промышленности, у госорганов и банков.
Источник фото: «Газета.ру»
Источник фото: «Газета.ру»
  • Отраслевые эксперты прогнозировали, что в 2025 году кибератаки на российские компании продолжатся, а количество инцидентов вырастет. Оборотные штрафы «волшебным средством» не станут: часть крупного бизнеса перевела работу с личными данными на небольшие фирмы, чтобы избежать существенных штрафов.

#новости #утечки

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