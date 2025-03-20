VK заплатила 2,5 млрд рублей за 25% разработчика офисного ПО Р7

Сделка была частью «стратегического плана развития» VK Tech, которую группа планирует вывести на биржу.О сумме сделки стало известно из финансовой отчётности компании за 2024 год. Внимание на неё обратил «Интерфакс».VK объявила о закрытии сделки по покупке 25% P7 в феврале 2025 года, но сумму не называла. Источник РБК говорил, что она могла составить 2,5-3,5 млрд рублей.В группе говорили, что сделка — это часть «стратегического плана развития» VK Tech. В декабре 2024 года компания сообщила, что рассматривает первичное публичное размещение акций своей «дочки».P7 основали Лев Баннов и Алексей Рязанов в 1998 году, писало РБК. Ключевой продукт компании — офисные приложения «Р7-Офис». Согласно информации на сайте, их используют более 4000 российских компаний. Есть также версия для частных лиц.Артур ТомилкоИнвестиции13:33Чистый убыток VK в 2024 году увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей При этом выручка выросла на 23%, до 147,6 млрд рублей.#новости #vk