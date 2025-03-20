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Таня Боброва
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VK заплатила 2,5 млрд рублей за 25% разработчика офисного ПО Р7

Сделка была частью «стратегического плана развития» VK Tech, которую группа планирует вывести на биржу.

  • О сумме сделки стало известно из финансовой отчётности компании за 2024 год. Внимание на неё обратил «Интерфакс».
  • VK объявила о закрытии сделки по покупке 25% P7 в феврале 2025 года, но сумму не называла. Источник РБК говорил, что она могла составить 2,5-3,5 млрд рублей.
  • В группе говорили, что сделка — это часть «стратегического плана развития» VK Tech. В декабре 2024 года компания сообщила, что рассматривает первичное публичное размещение акций своей «дочки».
  • P7 основали Лев Баннов и Алексей Рязанов в 1998 году, писало РБК. Ключевой продукт компании — офисные приложения «Р7-Офис». Согласно информации на сайте, их используют более 4000 российских компаний. Есть также версия для частных лиц.
Артур Томилко
Инвестиции
Чистый убыток VK в 2024 году увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей

При этом выручка выросла на 23%, до 147,6 млрд рублей.

Фото РБК

#новости #vk

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