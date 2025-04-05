Сбой у «Альфа-банка» — клиенты пишут о проблемах с оплатой и входом в онлайн-сервисы

Помимо этого, есть жалобы на «Т-Банк» и Систему быстрых платежей.Дополнено в 14:02. В «Альфа-банке» сообщили, что технические работы завершены, сервисы должны работать без перебоев. Дополнено в 12:06 мск. В пресс-службе «Альфа-банка» прокомментировали сообщения о проблемах: «Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро всё заработает».О проблемах в работе «Альфа-банка» стали сообщать около 10:00 мск. Число жалоб на Downdetector превысило 8000 за последний час. Больше всего обращений поступает из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей, а также из Москвы.Пользователи не могут открыть приложение, зайти в онлайн-банк, перевести деньги, пополнить брокерский счёт и оплатить покупки в офлайне.Скриншот vc.ru из приложения «Альфа-банка»Жалобы на «Т-Банк» в основном приходят из Иркутской, Оренбургской, Свердловской и Нижегородской областей. Комментарии на странице банка в Downdetector при этом относятся к «Альфа-банку». У редактора vc.ru проблем с операциями в «Т-Банке» нет.На сбой Системы быстрых платежей (СБП) жалуются, прежде всего, петербуржцы, жители Свердловской, Нижегородской и Московской областей и Москвы. Но количество обращений за последний час не превышает 250.СБП не так давно уже сбоила: 26 марта 2025 года пользователи писали, что не могут совершать СБП-переводы. В Роскомнадзоре тогда рассказывали, что проблемы вызвал сбой в инфраструктуре Национальной системы платёжных карт.#новости