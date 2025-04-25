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Евгения Евсеева
Сервисы

Сервис виртуальных презентаций mmhmm сооснователя Evernote Фила Либина переименовался в Airtime

И представил новые продукты.

Источник: Airtime
Источник: Airtime
  • Вместе с переименованием компания представила новый продукт — набор инструментов для проведения онлайн-конференций Airtime.
  • В него входят уже работавший сервис виртуальных презентаций Airtime Creator, который можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций; а также видеоприложение Airtime Camera — с помощью него можно менять фоны во время созвона, добавлять к изображению с камеры логотип компании, указывать имя, местоположение, настроение или любую другую информацию.
Источник: Airtime
Источник: Airtime
  • Для подписчиков сервиса ничего не изменится — цена, как и прежде, составит $10 в месяц (примерно 828 рублей по курсу ЦБ на 25 апреля 2025 года). Airtime Camera можно пользоваться как отдельным приложением — бесплатно до 1 августа 2025 года. Затем его можно купить за $20 (1657 рублей).
  • Фил Либин запустил mmhmm в июле 2020 года. Сервис доступен на Mac с ноября, а с апреля 2021 года — и для пользователей Windows. В 2021-м компания привлекла $100 млн от SoftBank и других инвесторов.

#новости #mmhmm #airtime

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