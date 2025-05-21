VK перезапустил сервис «Ответы Mail» — компания планирует зарабатывать на нём 400 млн рублей в год

Инвестиции в перезапуск не раскрываются.В «Ответы Mail» добавили фото, видео и опросы, а также обновили дизайн, полностью переписали архитектуру и пересмотрели систему оценки «экспертности» отвечающих пользователей, сообщили РБК в пресс-службе компании.После обновления появились персонализированные ленты. Также VK ввёл три типа постов: «Мнения» — для личного опыта, «Знания» — для конкретных и однозначных ответов и «Истории» — для полноформатных статей.У сервиса также изменили систему пользовательского рейтинга: если раньше она отражала лишь уровень экспертности, то теперь учитывается и общая активность.Причина обновлений — расширение сервиса «за пределы поиска ответов на вопросы». Сейчас его используют «для получения советов по хобби и увлечениям, консультаций и обсуждения актуальных событий».По словам источника РБК, выручка «Ответы Mail» в 2024 году составила порядка 160 млн рублей, в 2026 году VK ожидает рост показателя до 400 млн рублей.«Ответы Mail» запустили в 2006 году и позиционировали как «социальный поисковик». По собственным данным VK, за всё время работы сервиса пользователи задали 175 млн вопросов и опубликовали 1,2 млрд ответов.В январе 2025 года ежемесячная аудитория «Ответы Mail» составила 38,6 млн, ежедневная — 3,7 млн, отмечает РБК. Зарабатывает сервис в основном на рекламе.#новости #vk #ответыmail