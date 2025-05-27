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Таня Боброва
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WhatsApp* спустя 15 лет выпустил приложение для iPad

Оно доступно в App Store.

  • У WhatsApp* появилось приложение для iPad спустя более 15 лет после запуска мессенджера в 2009 году и появления устройства в 2010-м, пишет The Verge. Бета-версию тестировали с 2023 года.
  • До этого, чтобы пользоваться мессенджером на большом экране, приходилось открывать его в веб-версии в браузере или использовать приложение для Mac или ПК, отмечает издание.
  • WhatsApp* поддерживает такие функции iPadOS как Stage Manager, а также Split View и Slide Over, которые позволяют использовать сервис одновременно с другими приложениями.
Источник: Meta* / The Verge
Источник: Meta* / The Verge
  • У Meta* нет и отдельного приложения Instagram* для iPad. В апреле 2025 года The Information узнало, что соцсеть работает над ним.

*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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