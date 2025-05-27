WhatsApp* спустя 15 лет выпустил приложение для iPad

Оно доступно в App Store.У WhatsApp* появилось приложение для iPad спустя более 15 лет после запуска мессенджера в 2009 году и появления устройства в 2010-м, пишет The Verge. Бета-версию тестировали с 2023 года.До этого, чтобы пользоваться мессенджером на большом экране, приходилось открывать его в веб-версии в браузере или использовать приложение для Mac или ПК, отмечает издание.WhatsApp* поддерживает такие функции iPadOS как Stage Manager, а также Split View и Slide Over, которые позволяют использовать сервис одновременно с другими приложениями.Источник: Meta* / The VergeУ Meta* нет и отдельного приложения Instagram* для iPad. В апреле 2025 года The Information узнало, что соцсеть работает над ним.*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp