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Артур Томилко
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Microsoft начала тестировать обновление «Блокнота» с поддержкой форматирования текста

Оно доступно участникам программы Windows Insider..

Изображение Microsoft
Изображение Microsoft
  • В приложение добавили поддержку облегчённого языка разметки Markdown, говорится в блоге Microsoft.
  • В верхней части «Блокнота» появилась панель инструментов для форматирования текста. Среди них — заголовки, списки, выделение полужирным или курсивом, гиперссылки и другие.
  • До этого Microsoft начала тестировать функцию Rewrite. Она позволяет сократить или дописать текст с помощью ИИ, перефразировать отдельные фрагменты или переписать его в другом стиле.

#новости #microsoft

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