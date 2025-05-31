Microsoft начала тестировать обновление «Блокнота» с поддержкой форматирования текста

Оно доступно участникам программы Windows Insider..Изображение MicrosoftВ приложение добавили поддержку облегчённого языка разметки Markdown, говорится в блоге Microsoft.В верхней части «Блокнота» появилась панель инструментов для форматирования текста. Среди них — заголовки, списки, выделение полужирным или курсивом, гиперссылки и другие.До этого Microsoft начала тестировать функцию Rewrite. Она позволяет сократить или дописать текст с помощью ИИ, перефразировать отдельные фрагменты или переписать его в другом стиле.#новости #microsoft