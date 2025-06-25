Сервис для знакомств Bumble уволит около 30% штата — акции компании выросли на 26%

Это около 240 человек.О планах Bumble пишет CNBC со ссылкой на уведомление компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. На фоне новостей акции сервиса на Nasdaq в моменте росли на 26%. На 16:48 мск рост составляет 20% — бумаги стоят $6,26 за штуку.В связи с увольнениями компания ожидает, что понесёт $13-18 млн расходов — в третьем и четвёртом кварталах 2025 года. Но в перспективе они помогут сэкономить $40 млн в год. Сэкономленные деньги Bumble планирует направить на разработку новых продуктов.Сервис также обновил прогноз на квартал: выручка составит от $244 млн до $249 млн, а скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — от $88 млн до $93 млн.За пять месяцев до увольнений в компанию на пост гендиректора вернулась основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд. Причины такого решения она не раскрывала.Хёрд создала Bumble, в котором общение могут начать только женщины, в 2014 году. До этого она занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей, но ушла из компании. В 2021 году Bumble вышел на биржу с оценкой более $8 млрд. На 25 июня 2025 года рыночная капитализация сервиса составляет $963,7 млн.Уитни Вулф Хёрд в 2023 году. Источник: Jerod Harris / Getty Images for Vox Media#новости #bumble