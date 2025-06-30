Разработчики мессенджера Max рассказали, что в нём зарегистрировался 1 млн пользователей

Большинство — владельцы смартфонов на Android.Это примерно 75% пользователей, остальные используют приложение для iOS (23%) и десктопную версию (2%).«Наиболее активно» в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара, сообщили в команде мессенджера.За «последние несколько недель» в мессенджере отправили 14 млн сообщений и совершили более 420 тысяч звонков, отметили в компании. Другие данные не привели.«Ведомости» рассказали о запуске мессенджера Max от VK в марте 2025 года. Его бета-версия появилась в магазинах приложений в том же месяце. Если компании удастся интегрировать в мессенджер государственные сервисы, «потенциально он может стать аналогом китайского WeChat», говорили источники издания. Полноценная презентация Max запланирована на лето 2025-го.В середине июня VK и НСПК договорились протестировать переводы через СБП в Max. Функцию начнут внедрять в начале июля 2025 года.24 июня Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера — его будут развивать на базе платформы Max.#новости #max