Офлайн-мессенджер Джека Дорси BitChat появился в App Store

Приложение весит всего 2,1 МБ.Разработчиком указан сам Дорси. Он отметил, что сервис может работать в фоновом режиме.Среди заявленных в приложении опций — офлайн-коммуникация, сквозное шифрование, возможность добавлять нужных людей в избранное, «регулярное» обновление идентификатора Peer ID и «панический режим», который позволяет «стереть все данные», трижды нажав на логотип в интерфейсе.Подписчики пожаловались на «мёртвое сообщество» — в сервисе не с кем общаться. Но разработчик попросил «дать Bitchat время» и подсказал: когда рядом появится «битчаттер» — пользователь сервиса, — система пришлёт уведомление.На ревью в App Store уже отправили обновлённую версию Bitchat, которая должна устранить возможные проблемы с переписками между пользователями Android и iOS.В магазине Google Play пока нет официальной Android-версии, но её можно установить по инструкции с GitHub.Скриншот vc.ruСооснователь Twitter Дорси представил BitChat 7 июля 2025 года — как «проект выходного дня». В его документации говорится, что это полностью децентрализованное приложение без серверной инфраструктуры. Для регистрации не нужны emal-адреса или номера телефонов. Аккаунтов нет.BitChat позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети из разных устройств без использования интернета. Медиафайлы пока не поддерживают — только текст.Сообщения хранятся в памяти самого устройства и шифруются в зависимости от типа: приватные, групповые или для широкой аудитории. Для личных используется сквозное шифрование, но чтобы связаться с пользователем, нужно знать его юзернейм.На момент публикации этой заметки в iOS-приложении висит примечание, что «безопасность приватных переписок пока не прошла полный аудит» (вероятно, речь как раз о шифровании). Пользователей призвали не использовать их «в критических ситуациях», пока примечание не уберут.#новости #bitchat