WhatsApp* тестирует возможность общаться с теми, у кого нет аккаунта в мессенджере

Приложение такому пользователю тоже не понадобится.Упоминание «гостевых чатов» обнаружили в бета-сборке для Android. Переписки будут защищены сквозным шифрованием.Чтобы собеседник без аккаунта в WhatsApp* смог присоединиться к чату, нужно сгенерировать для него соответствующую ссылку. Создать чат можно будет только на двоих.Гостевые чаты будут поддерживать только текстовые сообщения. Отправить фото, видео или GIF и провести аудио- и видеозвонок не получится.Источник скриншота: WABetaInfo*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #whatsapp