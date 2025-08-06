Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Право
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

WhatsApp* тестирует возможность общаться с теми, у кого нет аккаунта в мессенджере

Приложение такому пользователю тоже не понадобится.

  • Упоминание «гостевых чатов» обнаружили в бета-сборке для Android. Переписки будут защищены сквозным шифрованием.
  • Чтобы собеседник без аккаунта в WhatsApp* смог присоединиться к чату, нужно сгенерировать для него соответствующую ссылку. Создать чат можно будет только на двоих.
  • Гостевые чаты будут поддерживать только текстовые сообщения. Отправить фото, видео или GIF и провести аудио- и видеозвонок не получится.
Источник скриншота: WABetaInfo
Источник скриншота: WABetaInfo

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp

7
1
1
25 комментариев