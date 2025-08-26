Минцифры рекомендовало крупным компаниям начать интеграцию с мессенджером Max

До этого разработчики сервиса добавили возможность подписывать документы через «Госключ». Фото «Ведомоти» Минцифры направило письмо в «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД, Wildberries, Ozon, «Альфастрахование», HeadHunter, «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Почту России», СДЭК, «Инвитро», «Гемотест», «Авиасейлс» и «Аэрофлот». С текстом ознакомились «Ведомости».В нём ведомство рекомендовало компаниям провести «интеграцию своих внутренних систем с чат-ботом» в мессенджере Max. После этого они получат возможность взаимодействовать с «цифровым профилем физлица» — при желании клиенты смогут поделиться своими данными с Госуслуг.В Ozon, HeadHunter, «Билайне» и «Мегафоне» подтвердили получение письма и заявили, что изучают техническую возможность интеграции. В начале июня 2025 года Ozon сообщил, что планирует добавить в Max сервис путешествий Ozon Travel, через который можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты.В «Гемотест» назвали интеграцию с мессенджером «стратегическим приоритетом». «Почта России» планирует использовать Max для поддержки клиентов и запуска мини-приложений. СДЭК рассматривает его как дополнительный канал уведомлений. В «Авиасейлсе», МТС, Wildberries и «Инвитро» от комментариев отказались. В других компаниях не ответили на запросы газеты.25 августа разработчики Max рассказали, что встроили в сервис технологию электронной подписи «Госключ». Она позволяет клиентам банков, сотовых операторов и других организаций подписывать документы, полученные в мессенджере.#новости #max