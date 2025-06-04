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Евгения Евсеева
Сервисы

В мессенджер Max от VK добавят сервис путешествий Ozon Travel

Приложение может стать российским «аналогом WeChat».

  • Через Max можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты, рассказал «Ведомостям» источники, близкие к Max и обеим компаниям. По словам одного из них, Ozon Travel будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.
  • В Max и Ozon Travel подтвердили планы по интеграции. Авторизоваться можно будет по номеру телефона или через Госуслуги.
  • О запуске мессенджера 25 марта 2025 года сообщили «Ведомости». 27 марта его бета-версия появилась в магазинах приложений. Если VK удастся интегрировать в мессенджер государственные сервисы, то «потенциально он может стать аналогом китайского WeChat», говорили тогда источники издания.

#новости #vk #max

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