В мессенджер Max от VK добавят сервис путешествий Ozon Travel

Приложение может стать российским «аналогом WeChat».Через Max можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты, рассказал «Ведомостям» источники, близкие к Max и обеим компаниям. По словам одного из них, Ozon Travel будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.В Max и Ozon Travel подтвердили планы по интеграции. Авторизоваться можно будет по номеру телефона или через Госуслуги.О запуске мессенджера 25 марта 2025 года сообщили «Ведомости». 27 марта его бета-версия появилась в магазинах приложений. Если VK удастся интегрировать в мессенджер государственные сервисы, то «потенциально он может стать аналогом китайского WeChat», говорили тогда источники издания.#новости #vk #max