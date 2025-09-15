Юрлицо игрового движка Nau Engine, в развитие которого VK собиралась вложить 1 млрд рублей, ликвидируют — но разработку не сворачивают

Процедуру запустили 25 августа 2025 года.Источник: Nau EngineВнимание на ликвидацию ООО «Н-Джинн» обратил «Ъ». По данным «Контур.Фокус», 100% в юрлице принадлежат АО «Мультипликатор Групп», которое владеет разработчиком и издателем игр Astrum Entertainment.Изначально проект курировала VK. В феврале 2025 года в Nau Engine рассказали, что техническим сопровождением займётся петербургский университет ИТМО при поддержке Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, учреждённой VK, Федерацией компьютерного спорта России, Innova и Astrum Entertainment.Движок продолжат развивать «в формате открытого исходного кода» силами ИТ-сообщества, уточнили в ассоциации. Однако «наличия юрлица децентрализованная модель разработки не предполагает».Выручка ООО «Н-Джинн» за 2024 год составила 41,6 млн рублей, чистый убыток — 1,6 млн рублей. Опрошенные газетой игровые разработчики говорят, что ликвидация юрлица была вопросом времени, а сам движок пока так и не стал «востребованным»: студии продолжают делать игры на зарубежных Unity и Unreal Engine.Таня БоброваСервисы05.10.2023Собрали 11 тысяч заявок, закрытые тесты начнутся в 2023 году: глава Nau Engine — о российском игровом движке Главное из интервью РБК с директором проекта Nau Engine Александром Мясищевым.#новости #vk #nauengine