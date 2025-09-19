Разработчик-энтузиаст создал веб-приложение, которое имитирует Max, но выдаёт ошибку при запуске

«Для тех, кто не хочет устанавливать себе мессенджер», — пояснил он.Скриншот vc.ruО проекте он рассказал в X. Внимание на публикацию обратил «Хабр».Веб-приложение (PWA) запускает сайт, который имитирует страницу входа в Max. Сразу после этого на экране устройства появляется сообщение о сбое с просьбой обратиться к разработчикам.Сайт адаптируется под интерфейсы iOS и Android с «максимально приближенным к оригиналу» дизайном приложения.По словам автора, сервис предназначен «для тех, кто не хочет устанавливать себе приложение Max и позволяет показать своему работодателю, что оно крашится (не работает — vc.ru)».В конце июня 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. В июле правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет VK.С 1 сентября 2025 года мессенджер стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны. А Минцифры рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции.#новости #max