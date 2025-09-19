Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Путешествия
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Разработчик-энтузиаст создал веб-приложение, которое имитирует Max, но выдаёт ошибку при запуске

«Для тех, кто не хочет устанавливать себе мессенджер», — пояснил он.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • О проекте он рассказал в X. Внимание на публикацию обратил «Хабр».
  • Веб-приложение (PWA) запускает сайт, который имитирует страницу входа в Max. Сразу после этого на экране устройства появляется сообщение о сбое с просьбой обратиться к разработчикам.
  • Сайт адаптируется под интерфейсы iOS и Android с «максимально приближенным к оригиналу» дизайном приложения.
  • По словам автора, сервис предназначен «для тех, кто не хочет устанавливать себе приложение Max и позволяет показать своему работодателю, что оно крашится (не работает — vc.ru)».
  • В конце июня 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ. В июле правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет VK.
  • С 1 сентября 2025 года мессенджер стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны. А Минцифры рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции.

#новости #max

143
27
26
4
3
2
146 комментариев