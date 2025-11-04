WhatsApp* выпустил приложение для Apple Watch — его поддерживают модели Series 4 и новее

Минимальные требования к ОС на часах— watchOS 10.Источник: WhatsApp* Функции базовые — чтение и отправка сообщений, в том числе голосовых, возможность поставить реакцию в ответ, история чатов, уведомления о звонках и опция отклонить их и просмотр фото и стикеров в «отличном» качестве, рассказали в WhatsApp*.В конце мая 2025 года мессенджер выпустил приложение для iPad. Оно поддерживает съёмку на фронтальную и заднюю камеры, аудио- и видеозвонки на 32 человека и трансляцию экрана — помимо прочего. То же в сентябре сделал Instagram*.*Meta, которой принадлежит WhatsApp, Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp