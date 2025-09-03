Instagram* спустя 15 лет выпустил полноценное приложение для iPad

Для устройств с iPadOS 15.1 и новее.Интерфейс отличается от мобильного. На стартовом экране будет открываться лента Reels, рассказала компания.Привычная лента будет доступна при нажатии на иконку с двумя человечками в правом боковом меню. В ней будет три вкладки: все публикации, включая рекомендации и короткие ролики (All), фотографии и видеоролики «друзей» (Friends) и тот же контент, но в хронологическом порядке (Latest). Вкладки можно поменять местами.Источник: Meta* — здесь и далееВ разделе с личными сообщениями при открытии чата сбоку будет доступен список начатых переписок. При просмотре фотографий и видео комментарии расположатся с правой стороны.Владельцы iPad могли использовать Instagram* и раньше, но само приложение было разработано под iPhone, поэтому работало без части функций, а также либо раскрывалось не на весь экран, либо отображалось в увеличенном масштабе.В мае 2025 года — тоже спустя 15 лет — приложение для iPad выпустил WhatsApp*.*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp