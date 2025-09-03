Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

Instagram* спустя 15 лет выпустил полноценное приложение для iPad

Для устройств с iPadOS 15.1 и новее.

  • Интерфейс отличается от мобильного. На стартовом экране будет открываться лента Reels, рассказала компания.
  • Привычная лента будет доступна при нажатии на иконку с двумя человечками в правом боковом меню. В ней будет три вкладки: все публикации, включая рекомендации и короткие ролики (All), фотографии и видеоролики «друзей» (Friends) и тот же контент, но в хронологическом порядке (Latest). Вкладки можно поменять местами.
Источник: Meta* — здесь и далее
Источник: Meta* — здесь и далее
Instagram* спустя 15 лет выпустил полноценное приложение для iPad
  • В разделе с личными сообщениями при открытии чата сбоку будет доступен список начатых переписок. При просмотре фотографий и видео комментарии расположатся с правой стороны.
Instagram* спустя 15 лет выпустил полноценное приложение для iPad
  • Владельцы iPad могли использовать Instagram* и раньше, но само приложение было разработано под iPhone, поэтому работало без части функций, а также либо раскрывалось не на весь экран, либо отображалось в увеличенном масштабе.
  • В мае 2025 года — тоже спустя 15 лет — приложение для iPad выпустил WhatsApp*.

*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

14
1
1
27 комментариев