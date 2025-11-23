В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет мигрантам работать курьерами

На этом фоне доставка из «Самоката» в некоторых районах подорожала, о возможном росте цен также предупредил «Яндекс».Источник: News.ruПостановление запрещает иностранцам, работающим по патенту, предоставлять курьерские услуги. Тех, у кого есть вид на жительство, ограничения не касаются. Исключение также составляют граждане стран Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии).Как пишет «Фонтанка», в первый день действия запрета стоимость доставки в некоторых районах выросла на 40%. Например, минимальная цена заказа из «Самоката» на Дунайский проспект увеличилась с 440 рублей до 750 рублей. В других районах минимальная стоимость заказа выросла меньше — от 2% до 4%, а в центре цена упала на 9,76%.«Самокат» также начал предлагать забрать заказ из собственных пунктов выдачи, экономя 10%. Услуга появилась летом 2025-го, когда запрет только обсуждался.«Яндекс» сообщил, что иностранным гражданам предложили перейти работать комплектовщиками или кладовщиками в логистических центрах. В компании уточнили, что стоимость доставки может вырасти, а время — увеличиться из-за меньшего числа доступных курьеров.Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление в августе 2025 года. Оно вносит изменения в документ от 28 июля 2025-го, который запрещает иностранцам, работающим по патенту, оказывать услуги такси.Власти Санкт-Петербурга уже ужесточили правила работы доставщиков. С 1 июля 2025 года для курьеров на средствах индивидуальной мобильности ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах 10 км/ч и ввели «запретные зоны» для доставки на СИМ. С 15 июля — ввели требования к внешнему виду.#новости #санктпетербург