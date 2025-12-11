«Яндекс Карты» добавили чат с ИИ-помощником — он может составить подборку мест или план активностей на день

Функция работает на базе Alice AI. Источник: «Яндекс» «Яндекс Карты» начали тестировать чат с ИИ-помощником в ноябре 2025 года, теперь функция доступна всем пользователям, рассказали в сервисе.Иконка «Спросить AI» появилась в приложении для iOS и Android. Инструмент предназначен для «планирования досуга и помощи в задачах, для которых недостаточно одного поискового запроса», объясняют в «Яндексе». Например, пользователи могут спросить «куда сходить с детьми в районе дома в субботу вечером» или попросить составить план на день из разных активностей.Ассистент проанализирует информацию в «Картах», включая описания заведений и отзывы, предложит подборку мест и объяснит, почему каждое из них может подойти. Из чата пользователи могут перейти к организации, забронировать столик или построить маршрут.Собственного ИИ-помощника для ответов на вопросы о заведениях также представил «2ГИС». Он может подсказать часы работы, цены входных билетов, детали заселения в отели, меню в ресторанах и кафе.Евгения ЕвсееваAI28 окт«Яндекс» представил «Алису AI» — обновлённого «универсального» чат-бота с ИИ-агентами И переименовал все модели.#новости #яндекскарты