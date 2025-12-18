Wildberries запланировал запустить собственный онлайн-кинотеатр — РБК

Компания рассматривала возможность покупки «Иви», но готова развивать сервис и с нуля, говорят собеседники издания. Фото ТАССО планах Wildberries РБК рассказали три источника на медиарынке. По их словам, запустить свой онлайн-кинотеатр компания собирается в 2026 году.За контент на платформе будет отвечать продюсер Артур Джанибекян, сообщили два собеседника. У его продюсерского центра Originals Production в 2026-м истекает трёхлетний контракт на эксклюзивное производство сериалов для Okko.В пресс-службе РВБ (объединённая компания Wildberries и Russ) планы запуска онлайн-кинотеатра «не подтвердили и не опровергли». Представители Okko не ответили на запрос. Связаться с Джанибекяном РБК не удалось.В 2025 году Wildberries обсуждал возможность покупки «Иви» — единственного крупного стриминга, который пока не входит ни в какую экосистему, утверждают источники. Однако пока переговоры ни к чему не привели.Один из собеседников отмечает, что Wildberries готов к запуску онлайн-кинотеатра с нуля. Ведётся ли разработка сервиса и какой объём инвестиций компания может вложить в проект, он не уточнил.Артур ТомилкоИнвестиции15 декОбъединённая компания Wildberries & Russ объявила о покупке сети магазинов косметики «Рив Гош» В начале октября она получила в залог 100% акций основного юрлица ритейлера. #новости #wildberries