Евгения Евсеева
Сервисы

Минцифры обновило «белый список» сайтов и сервисов: добавило в него «Аэрофлот», «Победу», «Ситидрайв», Мосбиржу, «Вкусно — и точку», «Вкусвилл» и «Иви»

Работа по пополнению списка продолжается.

Источник: Freepik
Источник: Freepik

Ведомство снова дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета. Среди них:

  • Онлайн-кинотеатр «Иви».
  • Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».
  • Сервис для вакансий и поиска работы HeadHunter.
  • Московская биржа.
  • Каршеринг «Ситидрайв».
  • Служба доставки «Деловые линии».
  • Сеть ресторанов «Вкусно и точка».
  • Сети магазинов: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».
  • СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».
  • Оператор связи «Мотив».
  • Сайты «Итоги года с Владимиром Путиным», Совета Федерации, МВД, МЧС, «Движения первых», «Россетей».

О том, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре и декабре дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.

#новости #белыйсписок

18
7
1
1
82 комментария