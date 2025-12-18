Минцифры обновило «белый список» сайтов и сервисов: добавило в него «Аэрофлот», «Победу», «Ситидрайв», Мосбиржу, «Вкусно — и точку», «Вкусвилл» и «Иви»

Работа по пополнению списка продолжается. Источник: FreepikВедомство снова дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета. Среди них:Онлайн-кинотеатр «Иви».Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».Сервис для вакансий и поиска работы HeadHunter.Московская биржа. Каршеринг «Ситидрайв».Служба доставки «Деловые линии».Сеть ресторанов «Вкусно и точка».Сети магазинов: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».Оператор связи «Мотив».Сайты «Итоги года с Владимиром Путиным», Совета Федерации, МВД, МЧС, «Движения первых», «Россетей». О том, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре и декабре дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.Таня БоброваСервисы27 ноябForbes: мобильные операторы попросили правительство ввести единые требования к работе «белых списков» сайтов — сейчас у каждого свой перечень И активнее расширять «белые списки», говорит источник.#новости #белыйсписок