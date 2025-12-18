Минцифры обновило «белый список» сайтов и сервисов: добавило в него «Аэрофлот», «Победу», «Ситидрайв», Мосбиржу, «Вкусно — и точку», «Вкусвилл» и «Иви»

О том, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре и декабре дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.