РБК: список сайтов, которые будут работать при отключениях интернета

Сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» и другие. О списке изданию рассказал источник на телеком-рынке, ещё один подтвердил его содержание. В будущем его будут пополнять.В нём есть все государственные сайты, Госуслуги, сайт электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи.А также сервисы «Яндекса» — какие, не уточняется, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Сбера», «Альфа-банка», «Т-Банка», «Газпромбанка» и Национальной системы платёжных карт.Ещё — личные кабинеты операторов «большой четвёрки»: МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2. В список попали Mail и «Дзен», «Авито», Rutube и «Кинопоиск», карты от «2ГИС» и сайт «Магнита».Позже в «белый» список могут включить около 80 компаний, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли, говорит источник. Ещё один добавляет, что в «ближайшее время» добавятся сервисы X5 Group (владельца «Пятёрочки » и «Перекрёстка»). В конце июля 2025 года Forbes сообщил, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов». В августе глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство подготовило «техническую схему доступа к мобильному интернету во время ограничений».В сентябре Минцифры рассказало о «техническом решении», которое позволяет сохранить доступ к «востребованным» сервисам во время отключений интернета.#новости