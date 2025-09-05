Минцифры рассказало о «техническом решении», которое позволяет сохранить доступ к «востребованным» сервисам во время отключений интернета

По словам министерства, оно уже работает в пилотном режиме. Минцифры и операторы связи разработали специальное «техническое решение», позволяющее «не блокировать» социально значимые и «востребованные» у россиян интернет-ресурсы, говорится в сообщении ведомства.Перечень социально значимых сервисов утверждён правительством. В него входят Госуслуги, приложения банков, маркетплейсы, сервисы VK, «Яндекса», «2ГИС» и другие. Понятие «востребованных» в Минцифры не раскрыли, уточнив, что список сформирован на основе «рейтинга самых популярных интернет-ресурсов России».Россияне смогут пользоваться этими сервисами во время ограничений работы интернета. Операторы уже обеспечивают бесперебойный доступ к ним в пилотном режиме, отметили в министерстве.Фото ТАССМобильный интернет стали чаще ограничивать в разных регионах России в «целях безопасности». По данным проекта «На связи», в июне 2025 года интернет в России «отключали» более 650 раз. В июле — 2099.В конце июля Forbes сообщил, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов». В августе глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство подготовило «техническую схему доступа к мобильному интернету во время ограничений».#новости