Россияне смогут получить доступ к «белому списку основных сервисов» во время блокировок интернета

В него войдут «все ресурсы, нужные для жизни»: например, службы доставки, такси и маркетплейсы.Техническую схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений Минцифры подготовило с операторами связи, пишут «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.Доступ к сайтам из «белого списка» будут обеспечивать «на той же скорости». Нужно будет только решить «капчу». Инициативу отправят Федеральной службе безопасности на рассмотрение.Минцифры также планирует утвердить процедуры, которые позволят обеспечить бесперебойную работу банкоматов, терминалов самообслуживания и других устройств сетей «интернета вещей».Источник фото: «Ведомости»Мобильный интернет стали чаще ограничивать в разных регионах России в «целях безопасности». По данным проекта «На связи», в июне 2025 года интернет в России «отключали» более 650 раз. В июле — 2099.О том, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», в конце июля 2025 года сообщил Forbes.Полина Лааксо