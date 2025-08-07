Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

Россияне смогут получить доступ к «белому списку основных сервисов» во время блокировок интернета

В него войдут «все ресурсы, нужные для жизни»: например, службы доставки, такси и маркетплейсы.

  • Техническую схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений Минцифры подготовило с операторами связи, пишут «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.
  • Доступ к сайтам из «белого списка» будут обеспечивать «на той же скорости». Нужно будет только решить «капчу». Инициативу отправят Федеральной службе безопасности на рассмотрение.
  • Минцифры также планирует утвердить процедуры, которые позволят обеспечить бесперебойную работу банкоматов, терминалов самообслуживания и других устройств сетей «интернета вещей».
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • Мобильный интернет стали чаще ограничивать в разных регионах России в «целях безопасности». По данным проекта «На связи», в июне 2025 года интернет в России «отключали» более 650 раз. В июле — 2099.
  • О том, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», в конце июля 2025 года сообщил Forbes.
Полина Лааксо
Сервисы
Cроки подключения проводного интернета выросли в России из-за «аномально высокого» спроса

В некоторых регионах количество заявок увеличилось в несколько раз.

Источник фото: РБК

#новости

