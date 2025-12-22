МТС перечислил в бюджет 664 млн рублей «незаконно полученного дохода» от повышения тарифов в 2024 году

Это один из пунктов мирового соглашения оператора с ФАС.Источник: «Яндекс Карты» Об уплате 664 млн рублей рассказала антимонопольная служба. Это был один из пунктов мирового соглашения между ней и МТС, которое стороны заключили в ноябре 2025 года.Среди других — требование проинвестировать 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в населённых пунктах численностью менее 1000 человек и предложить абонентам, которых в апреле-мае 2024 года коснулось увеличение стоимости услуг связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов. Это нужно сделать до 16 января 2026 года.ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей по антимонопольному делу в октябре 2024 года. По данным ведомства, весной 2024 года оператор поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.Служба посчитала, что экономических обоснований для этого не было. Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС.#новости #мтс #фас