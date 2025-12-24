Российские операторы связи предупредили о росте цен с 2026 года — ФАС проведёт проверки

Компании объясняют увеличение стоимости услуг ростом НДС, затрат на модернизацию сетей и другими «рыночными факторами».Источник: Thirdman / Pexels Сообщения о росте стоимости связи и интернета для части абонентов разослали в том числе «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, входит в «Ростелеком»), «Билайн» и «Ростелеком», пишет РБК со ссылкой на уведомления.В «Ростелекоме» подтвердили, что с начала 2026 года для части тарифов домашнего интернета повысят размер абонентской платы — в среднем на 60 рублей. В «Т2 РТК Холдинге» сказали, что изменят стоимость только на архивных тарифах. В «Билайне» — что изменения затронут тоже только архивные тарифы, корректировка «в основном составляет около 10%».В «Ростелекоме» объясняют индексацию тарифов необходимостью модернизации оборудования и прокладки новых линий связи из-за роста потребления интернета и нагрузки на сеть. Кроме того, «существенно выросли» затраты из-за повышения цен у контрагентов оператора. В «Билайне» отметили «общеэкономические и рыночные факторы» — в том числе инвестиции в развитие сети, инфляцию и повышение НДС до 22% с 2026 года.В МТС сообщили, что повышают цены только на архивные тарифы домашнего интернета от МГТС, а также для компаний, которые арендуют оборудование. Оператор также объяснил это необходимостью инвестировать в развитие сетей, соблюдать требования регуляторов и модернизировать и запускать сервисы защиты абонентов от мошенников и нежелательных рассылок.В ФАС сообщили РБК, что проверят информацию о повышении тарифов на услуги связи и при наличии оснований примят меры. В ноябре 2025 года антимонопольная служба заключила мировое соглашение с МТС по штрафу в 3 млрд рублей за повышение стоимости связи весной 2024 года. В начале декабря оператор начал выполнять его условия — перечислил в бюджет 664 млн рублей «незаконно полученного дохода».Обновлено в 21:02 мск. Изначально среди операторов, разославших уведомления, также был «Т-Мобайл». После публикации материала в компании уточнили РБК, что сотрудник издания, получивший такое сообщение, некорректно его интерпретировал.#новости