Meta* отключит пользователям гарнитур Quest доступ к VR-платформе Horizon Worlds — войти в неё можно будет только через мобильное приложение

В январе 2026-го компания сократила 10% сотрудников в подразделении Reality Labs. Источник: RoadtovrИзменения вступят в силу с 15 июня 2026 года, пишет Bloomberg. Пользователи гарнитур Quest не смогут создавать, публиковать и обновлять миры в Horizon Worlds.Доступ сохранится в мобильном приложении платформы. В Meta* сослались, что ещё в феврале 2026 года говорили о смещении фокуса «исключительно на мобильные устройства».Издание связывает решение с увольнением около 10% сотрудников в подразделении Reality Labs, которое работает над метавселенной и гарнитурами виртуальной реальности. О сокращениях в январе 2026-го писало NYT. Оставшиеся ресурсы перенаправили с VR-игр на носимые устройства вроде «умных» очков.Horizon Worlds — это основа видения метавселенной, которую Facebook* пообещала развивать после смены названия на Meta* в октябре 2021 года. Компания открыла доступ к ней в декабре 2021-го.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости