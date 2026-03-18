Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Meta* отключит пользователям гарнитур Quest доступ к VR-платформе Horizon Worlds — войти в неё можно будет только через мобильное приложение

В январе 2026-го компания сократила 10% сотрудников в подразделении Reality Labs.

Источник: Roadtovr
  • Изменения вступят в силу с 15 июня 2026 года, пишет Bloomberg. Пользователи гарнитур Quest не смогут создавать, публиковать и обновлять миры в Horizon Worlds.
  • Доступ сохранится в мобильном приложении платформы. В Meta* сослались, что ещё в феврале 2026 года говорили о смещении фокуса «исключительно на мобильные устройства».
  • Издание связывает решение с увольнением около 10% сотрудников в подразделении Reality Labs, которое работает над метавселенной и гарнитурами виртуальной реальности. О сокращениях в январе 2026-го писало NYT. Оставшиеся ресурсы перенаправили с VR-игр на носимые устройства вроде «умных» очков.
  • Horizon Worlds — это основа видения метавселенной, которую Facebook* пообещала развивать после смены названия на Meta* в октябре 2021 года. Компания открыла доступ к ней в декабре 2021-го.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости

2
1
9 комментариев