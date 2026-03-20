Спустя сутки Meta* передумала отключать доступ к метавселенной Horizon Worlds через VR-гарнитуру Quest

С 2021 года подразделение Reality Labs потеряло $73 млрд.Источник: EngadgetТехнический директор Meta* и глава Reality Labs Эндрю Босворт сказал, что компания «буквально сегодня» передумала и не будет отключать доступ к Horizon Worlds через гарнитуру. Он отвечал на вопросы пользователей в своём блоге, и один из них якобы написал, что «убит горем» из-за прекращения поддержки.Компания объявляла, что отключит пользователям гарнитур Quest доступ к VR-платформе с метавселенной Horizon Worlds, 18 марта 2026 года. Bloomberg связывало решение с сокращением около 10% сотрудников в подразделении по развитию метавселенной и гарнитур Reality Labs. Об этом в январе 2026-го сообщило NYT.С 2021 года, когда Facebook* сменила название на Meta*, Reality Labs потеряло около $73 млрд. По данным IDC, продажи гарнитуры Quest упали на 16% с 2024 по 2025 год.Полина ЛааксоМнения14.05.2023«Метавселенная умерла и отправилась на кладбище идей технологической индустрии — той, что её породила» Так считает колумнист Insider Эд Зитрон. По его словам, рядом с ней скоро ляжет и Meta* — если только не сменит гендиректора.*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости