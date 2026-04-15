Таня Боброва
Сервисы

Nothing выпустила приложение Warp для «быстрой» передачи файлов и ссылок между Android-смартфоном и компьютером

Пока это бета-версия.

Источник: Nothing
  • Warp — это внутренний инструмент Nothing, доступ к которому решили открыть и «сообществу», рассказала компания. Он помогает «быстро передавать» файлы, ссылки, скопированный текст и изображения между компьютером и «любым» Android-смартфоном.
  • Инструмент состоит из двух частей — расширения для браузеров на базе Chromium на macOS, Windows или Linux и Android-приложения. Он использует «Google Диск» пользователя и не хранит его файлы сам.
  • После установки расширения и приложения и авторизации в одном и том же Google-аккаунте пользователь может начать перемещать контент между устройствами.
  • При передаче данных со смартфона на компьютер нужно нажать Share на «любом файле» и выбрать Nothing Warp. С компьютера на смартфон — кликнуть на Upload в расширении, выделить содержимое и нажать на Send with Nothing Warp или вставить содержимое буфера обмена прямо в окно расширения.
  • Расширение Nothing Warp доступно в Chrome Web Store. Бета-версия приложения — в Google Play.
  • Соснователь бренда смартфонов OnePlus Карл Пей покинул компанию в 2020 году и запустил Nothing со штаб-квартирой в Лондоне. Компания выпускает смартфоны, наушники, часы и аксессуары под своим брендом и бюджетным суббрендом CMF.

#новости #nothing

49 комментариев