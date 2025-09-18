Nothing представила беспроводные наушники Ear (3) с микрофонами в зарядном кейсе

Стоят $179.Источник: Nothing Компания официально представила Ear (3) — беспроводные наушники-вкладыши. Отличие устройства — Super Mic. Это система с двумя микрофонами, встроенными в зарядный кейс, которая активируется нажатием на кнопку “Talk”.Как объясняет 9to5Google, пользователи могут использовать кейс как альтернативный микрофон во время звонков или, например, для создания голосовых заметок с помощью приложения Essential Space на Nothing Phone (3) и Phone (3a). По словам компании, среди поддерживаемых приложений, в частности, — Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и WeChat.Наушники оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами и функцией адаптивного шумоподавления до 45 дБ. У каждого — три направленных микрофона и блок костной проводимости. Устройство поддерживает кодек LDAC.Ёмкость аккумулятора каждого наушника — 55 мА·ч. По словам компании, это позволяет слушать музыку до 10 часов без шумоподавления на одном заряде. С учётом кейса — до 38 часов (ёмкость его аккумулятора — 500 мА·ч).10 минут быстрой зарядки по USB-C обеспечат до 10 часов воспроизведения, заявила компания. Есть поддержка беспроводной зарядки. Класс защиты от пыли и воды — IP54.Источник: Android AuthorityВ дизайне Nothing всё ещё использует «прозрачные» элементы, но на наушники добавили металлические детали, а нижняя часть кейса теперь полностью выполнена из переработанного алюминия, отмечает Android Authority.Источник: Nothing Наушники представлены в чёрном и белом цвете. Цена — 179 фунтов стерлингов, €179 или $179 в зависимости от рынка (19,8 тысячи рублей, 17,2 тысячи рублей или 14,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 сентября 2025 года соответственно). Компания открыла предзаказы, в продаже — с 25 сентября 2025 года.Источник: Nothing #новости #nothing