Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Nothing представила беспроводные наушники Ear (3) с микрофонами в зарядном кейсе

Стоят $179.

Источник: Nothing 
Источник: Nothing 
  • Компания официально представила Ear (3) — беспроводные наушники-вкладыши. Отличие устройства — Super Mic. Это система с двумя микрофонами, встроенными в зарядный кейс, которая активируется нажатием на кнопку “Talk”.
  • Как объясняет 9to5Google, пользователи могут использовать кейс как альтернативный микрофон во время звонков или, например, для создания голосовых заметок с помощью приложения Essential Space на Nothing Phone (3) и Phone (3a). По словам компании, среди поддерживаемых приложений, в частности, — Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и WeChat.
  • Наушники оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами и функцией адаптивного шумоподавления до 45 дБ. У каждого — три направленных микрофона и блок костной проводимости. Устройство поддерживает кодек LDAC.
  • Ёмкость аккумулятора каждого наушника — 55 мА·ч. По словам компании, это позволяет слушать музыку до 10 часов без шумоподавления на одном заряде. С учётом кейса — до 38 часов (ёмкость его аккумулятора — 500 мА·ч).
  • 10 минут быстрой зарядки по USB-C обеспечат до 10 часов воспроизведения, заявила компания. Есть поддержка беспроводной зарядки. Класс защиты от пыли и воды — IP54.
Источник: Android Authority
Источник: Android Authority
  • В дизайне Nothing всё ещё использует «прозрачные» элементы, но на наушники добавили металлические детали, а нижняя часть кейса теперь полностью выполнена из переработанного алюминия, отмечает Android Authority.
Источник: Nothing 
Источник: Nothing 
  • Наушники представлены в чёрном и белом цвете. Цена — 179 фунтов стерлингов, €179 или $179 в зависимости от рынка (19,8 тысячи рублей, 17,2 тысячи рублей или 14,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 сентября 2025 года соответственно). Компания открыла предзаказы, в продаже — с 25 сентября 2025 года.
Источник: Nothing 

#новости #nothing

5
4
1
1
40 комментариев