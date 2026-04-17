Таня Боброва
OnlyFans завершает переговоры о продаже миноритарной доли при оценке в $3 млрд после смерти владельца — FT

В начале 2026-го компания вела переговоры о продаже контрольного пакета при оценке $5,5 млрд.

Источник: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / Getty Images / TechCrunch
  • Группа находится на продвинутой стадии переговоров о продаже менее 20% фонду Architect Capital из Сан-Франциско, рассказали знакомые с вопросом источники FT. По их словам, соглашение могут заключить уже в мае 2026 года.
  • Контроль останется за семейным трастом, который управляет долей владельца платформы Лео Радвинского. В марте 2026 года компания сообщила о его смерти в возрасте 43 лет после борьбы с раком. Процесс продажи доли курирует его вдова Екатерина.
  • По словам одного из источников, сделка обеспечит OnlyFans, который остаётся «чрезвычайно прибыльным», большую стабильность.
  • Американский Forbes писал со ссылкой на инвесторов, что Architect хотел, например, привлекать больше авторов, «которые не снимают одежду», и получить банковскую лицензию, чтобы OnlyFans перестала зависеть от сторонних компаний и создатели контента гарантированно получали выплаты с меньшими комиссиями.
  • В начале 2026-го источники СМИ сообщали, что владелец OnlyFans ведёт переговоры с Architect Capital о продаже контрольного пакета при оценке в $5,5 млрд с учётом долга. OnlyFans отказался от комментариев. Architect не ответил на запрос FT.
  • OnlyFans запустил в 2016 году британский предприниматель Тим Стокли. В 2018 году «не менее 75%» Fenix International, материнской компании сервиса, купил Лео Радвинский, писала Financial Times. Платформа, популярность которой резко выросла во время пандемии, наиболее известна за счёт развлечений для взрослых и эротического контента.
  • По словам Forbes, под руководством Радвинского компания выросла из нишевого сайта в платформу с более чем 377 млн пользователей и 4,6 млн авторов. В 2024 году она получила $7,2 млрд (FT пишет, что в 2025-м) от комиссий. Компания берёт 20% с каждой транзакции. Издание оценивало состояние Радвинского в $4,7 млрд.
Виктория Ли
AI
«Как только чат-боты научатся продавать, нас всех уволят»: ассистентов по переписке OnlyFans-моделей начали заменять на ИИ

По данным OnlyGuider, успех моделей держится на личном общении: «эксклюзивный» контент в приватных сообщениях приносит 70% всей выручки.

Источник: Getty Images

#новости #onlyfans

2
1
1
20 комментариев