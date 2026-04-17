OnlyFans завершает переговоры о продаже миноритарной доли при оценке в $3 млрд после смерти владельца — FT

В начале 2026-го компания вела переговоры о продаже контрольного пакета при оценке $5,5 млрд.Источник: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / Getty Images / TechCrunchГруппа находится на продвинутой стадии переговоров о продаже менее 20% фонду Architect Capital из Сан-Франциско, рассказали знакомые с вопросом источники FT. По их словам, соглашение могут заключить уже в мае 2026 года.Контроль останется за семейным трастом, который управляет долей владельца платформы Лео Радвинского. В марте 2026 года компания сообщила о его смерти в возрасте 43 лет после борьбы с раком. Процесс продажи доли курирует его вдова Екатерина.По словам одного из источников, сделка обеспечит OnlyFans, который остаётся «чрезвычайно прибыльным», большую стабильность.Американский Forbes писал со ссылкой на инвесторов, что Architect хотел, например, привлекать больше авторов, «которые не снимают одежду», и получить банковскую лицензию, чтобы OnlyFans перестала зависеть от сторонних компаний и создатели контента гарантированно получали выплаты с меньшими комиссиями.В начале 2026-го источники СМИ сообщали, что владелец OnlyFans ведёт переговоры с Architect Capital о продаже контрольного пакета при оценке в $5,5 млрд с учётом долга. OnlyFans отказался от комментариев. Architect не ответил на запрос FT.OnlyFans запустил в 2016 году британский предприниматель Тим Стокли. В 2018 году «не менее 75%» Fenix International, материнской компании сервиса, купил Лео Радвинский, писала Financial Times. Платформа, популярность которой резко выросла во время пандемии, наиболее известна за счёт развлечений для взрослых и эротического контента.По словам Forbes, под руководством Радвинского компания выросла из нишевого сайта в платформу с более чем 377 млн пользователей и 4,6 млн авторов. В 2024 году она получила $7,2 млрд (FT пишет, что в 2025-м) от комиссий. Компания берёт 20% с каждой транзакции. Издание оценивало состояние Радвинского в $4,7 млрд.Виктория Ли