Ася Карпова
Минцифры: доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

Утром 5 мая 2026 года ведомство пообещало вернуть работу «белых списков».

Источник: РБК
  • «Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», — говорится в сообщении Минцифры в официальном канале в Max и на странице во «ВКонтакте».
  • Идёт ли речь о «белых списках» или о мобильном интернете в целом — не уточняется.
  • В министерстве добавили, что «точечные отключения мобильного интернета в российских регионах» вводят при угрозах БПЛА. При этом домашний интернет работает штатно. В случае повторных ограничений операторы связи снова предупредят абонентов, говорится в публикации.
  • 4 мая 2026 года сообщения от операторов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая стали получать пользователи в Москве и Санкт-Петербурге.
  • 5 мая там появились жалобы на сбои в работе мобильного интернета. У москвичей не открывались и сервисы из «белого списка». В 11:55 мск «Интерфакс» сообщил, что Минцифры согласовывает с правоохранительными органами «оперативное» открытие только сайтов «белого списка».
Евгения Евсеева
«Яндекс Go» и «Сбер» предупредили о возможных проблемах в работе своих сервисов из-за ограничений связи

«Яндекс» — в Москве, «Сбер» — в «некоторых регионах».

