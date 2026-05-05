В Max добавили функцию расшифровки «видеокружков»

Опция доступна в последней версии приложения.Источник: Max Для расшифровки видеосообщения нужно нажать на иконку рядом с ним, рассказали представители мессенджера.Расшифровку голосовых сообщений в Max добавили в апреле 2026 года. Возможность записывать «кружочки» — в августе 2025-го.Max — выбранный правительством России национальный мессенджер. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK.По словам последней, на апрель 2026 года в сервисе зарегистрировались 110 млн пользователей. Ежедневная аудитория составила 80 млн, а количество публичных и приватных каналов превысило 7 млн.#новости #max