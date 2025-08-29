В мессенджер Max добавили «видеокружки»

Функция доступна в последней версии приложения.Чтобы записать «кружок» собеседнику, нужно нажать на иконку камеры в нижнем меню.При записи можно включить фронтальную подсветку или эффект приближения. Максимальная длительность — 60 секунд.Среди других опций: возможность поставить запись на паузу, а также пересмотреть видео перед отправкой.В Telegram «кружки» появились ещё в 2017 году. В WhatsApp* — в 2023-м.Источник скриншота: VK30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ.24 июня закон подписал Владимир Путин. 15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет VK.21 августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны.Минцифры позже рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции. Источники Forbes говорили, что для компаний в Max хотят добавить платформу чат-ботов и возможность запрашивать у пользователей верифицированные реквизиты документов из ЕСИА.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости