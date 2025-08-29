Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

В мессенджер Max добавили «видеокружки»

Функция доступна в последней версии приложения.

  • Чтобы записать «кружок» собеседнику, нужно нажать на иконку камеры в нижнем меню.
  • При записи можно включить фронтальную подсветку или эффект приближения. Максимальная длительность — 60 секунд.
  • Среди других опций: возможность поставить запись на паузу, а также пересмотреть видео перед отправкой.
  • В Telegram «кружки» появились ещё в 2017 году. В WhatsApp* — в 2023-м.
Источник скриншота: VK
Источник скриншота: VK
  • 30 мая 2025 года в Госдуму внесли поправки о создании «национального многофункционального сервиса обмена информацией», который объединит функции мессенджера и госплатформ.
  • 24 июня закон подписал Владимир Путин. 15 июля правительство постановило, что нацмессенджером станет Max, а развивать его будет VK.
  • 21 августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны.
  • Минцифры позже рекомендовало крупному бизнесу приступить к интеграции. Источники Forbes говорили, что для компаний в Max хотят добавить платформу чат-ботов и возможность запрашивать у пользователей верифицированные реквизиты документов из ЕСИА.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

149 комментариев