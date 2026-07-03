В Японии начали тестировать оборудование для общественного спутникового интернета Starlink на улицах — на случай отключений из-за стихийных бедствий

Одна из компаний переоборудует указатели пожарных гидрантов.Указатель в Токио. Источник: SyokasenТокийская компания Fire Hydrant Sign объявила о начале эксперимента по установке оборудования для спутникового интернета Starlink на столбах-указателях подземных пожарных гидрантов. По всей Японии их около 120 тысяч.Переоборудованные «вышки» планируют использовать на случай отсутствия связи из-за землетрясений, «экстремальных» ливней и других стихийных бедствий. Также предлагают включать бесплатный общественный Wi-Fi на время городских мероприятий.Гидранты обычно устанавливают в жилых районах, на торговых улицах и вдоль крупных автомагистралей, где и нужна связь. Проект позволяет не тратить средства на строительство новых вышек и покупку земельных участков, объясняют в компании.Он находится на стадии раннего эксперимента. Эксперты проверят работу оборудования и целесообразность использования по всей стране. Fire Hydrant Sign подчёркивает, что пока не заключала официальное партнёрство со SpaceX.В апреле 2026 года Министерство образования и технологий Южной Кореи заявило, что собирается обязать крупнейших мобильных операторов страны предоставлять пользователям безлимитный доступ к мобильному интернету даже после исчерпания пакета трафика.Полина ЛааксоОфтоп27 янвЭнтузиаст рассказал на «Хабре», как подключился к Starlink из Калининградской области — некоторые пользователи посчитали его историю «фантазией с использованием ИИ» Сам он говорит, что хотел поделиться «уникальным опытом», «немного похвастаться» и достучаться до Илона Маска — чтобы тот «не отключал то, что работает». #новости