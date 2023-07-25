{"id":14021,"url":"\/distributions\/14021\/click?bit=1&hash=22aef5eb9748bbc4fec1f0de0bea071c6c03b59c4f47bc4c9db9e8cf7b8cc132","title":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0441 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439","buttonText":"\u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e?","imageUuid":"62b3ed71-2064-5955-ba6e-9551735eff92"}
Сервисы
Полина Лааксо

Браузер Arc стал доступен всем пользователям Mac Статьи редакции

До этого нужно было записываться в лист ожидания.

2415 просмотров
  • The Browser Company представила версию браузера 1.0 и в честь публичного запуска обновила сайт. До этого она более двух лет тестировала продукт, пишет The Verge.
  • Версию для Windows обещают выпустить в декабре 2023 года. Также в планах внедрить ИИ-функции.
Скриншот vc.ru
  • The Browser Company основали бывшие сотрудники Facebook* Джош Миллер и Хёрш Агравал в 2019 году. В 2021-м проект привлёк $5 млн от основателя Blogger и Medium и сооснователя Twitter Эвана Уильямса, соучредителя Figma Дилана Филда и бывшего гендиректора LinkedIn Джеффа Уайнера, напоминает TechCrunch.
  • Первый релиз браузера Arc состоялся апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего.
Скриншот vc.ru
  • Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели.
  • Для удобства сортировки вкладок — они располагаются в левой вертикальной панели — можно создавать разные «пространства»: например, одно для работы, другое — для развлечений, третье — для заметок (внутри для них есть доски и специальный редактор с инструментами оформления).
  • Вкладки можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Есть также возможность автоматически закрывать, но при этом архивировать все незакреплённые, «временные» вкладки по истечении определённого времени.
  • Сервис позволяет параллельно открыть сразу несколько вкладок, вместо того чтобы запускать их в отдельных окнах, подгоняя по размеру, и предлагает инструменты для настройки цветового оформления: можно выбрать единый цвет или градиент и указать интенсивность заливки и фон шума.
  • Пользовательница vc.ru Вера Ройтер в своём обзоре отмечала среди преимуществ наличие встроенного блокировщика рекламы, плавающий видеопроигрыватель, скорость реакции сервиса на действия и удобную работу со скриншотами.
  • Дизайнер Евгений Шевцов из ИТ-компании Usetech хвалил, помимо этого, командную строку, благодаря которой можно обойтись без мышки, и возможность авторизовываться в приложениях сразу под несколькими «учётками» в одном пространстве — для этого нужно создать в браузере несколько профилей.

#новость #arc #браузеры

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Написать комментарий...
 Techno George

Еще один браузер на хромиум, почему он долгожданная замена Гугл Хрому?

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

полагаю, он замена не по движку, а по удобству (сама судить не могу, потому что сижу с винды...)

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void
сижу с винды...

Сделайте подписку не по 75 в месяц, а по 750, — будет макось)

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

решили на ночь глядя назвать пользователей винды нищими, все ясно

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

или турками))
брейв есть и под винду

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Брейв соскамился на днях крупно

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Новости-то читать надо, да? ))

ну держи конечно

https://www.google.com/search?q=brave+browser+sell+copyright+data

brave browser sell copyright data - Поиск в Google
brave browser sell copyright data - Поиск в Google
www.google.com
Ответить
Развернуть ветку
Роман?
Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Zorin

Там все достаточно хитро, если вы скачаете условный Chromium и сравните его с Хромом - в принципе одно и тоже. Но дьявол в деталях. Вас очень скоро начнет бесить, что если Хром сразу переходит на сайт, если вы написали адрес без префикса "https://";, то хромиум вас сначала отправит в поиск гугла, а будет ли сайт в топе или нет - одному Гуглу известно. И таких тонкостей там хватает.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Потому что если написать - очередной браузер на хромиум, новость будет выглядеть так себе

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон
«долгожданной заменой Google Chrome»
работает на движке Chromium
Ответить
Развернуть ветку
unowned self

Импортозамещение по айтишному

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

по роснановскому. взять кросплатформенный движок и собрать унылое проприетарное днище, работающее только на ос, как у автора)

Ответить
Развернуть ветку
Golohod

Тестил в бете. Очередной «убийца» хрома/сафари

Ответить
Развернуть ветку
Bosse

Тогда уж "самоубийца" 😆

Кстати, про "хромиум" ещё никто не говорил?

Ответить
Развернуть ветку
никита

На чем производители бразуеров делают деньги? Вот Опера, Мозилла, например, не считая более мелких других?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Им гугл платит к примеру. За то что его используют для поиска.

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Угум. Ходят слухи, что гугл башляет яблоку десятки миллиардов в год как раз по этой причине.

Ответить
Развернуть ветку
Марат

это не слухи

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

на хоумпейджах, закладках и поиске "по умолчанию"

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

А зачем он нужен?
Из хромообразных самый быстрый brave, есть под все платформы, режет рекламу на уровне браузера, а не расширения, включая подмену фингерпринтов и скачиваемых ресурсов, умеет это делать и на телефоне, а криптофункционал можно отключить

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

а вы сами арк тестировали? любопытно!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

а его сделали под все платформы?
не вижу смысла пользоваться на ПК и телефоне разными

upd. а он только под настольный мак? смешно..

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

На ios тоже есть.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Пихаров

Брейв же вроде тоже какой-то рекламной сети принадлежит.

Ответить
Развернуть ветку
Наил

Кстати, есть хорошая альтернатива для safari на webkit + ublock origin работает - Orion Browser.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Долгожданная замена

Долгожданная кем???

Сафари — лучший в мире браузер.
Точка.

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Мне заебца в сафари.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

Когда первый раз увидел анонс про "мы переизобрели браузер", то думал, что очередная поделка. Пару месяцев назад увидел у коллеги на созвоне и решил попробовать. С тех пор на нем и сижу.

Плюсы:
* Командная строка, которую везде пытаются пихать, на удивление очень удобна для работы с закладками.
* Особенно бомбезная фича - мини-arc, когда нажимаешь на ссылку в других приложениях тебя не кидает в браузер, а прямо поверх приложения открывается превью страницы.
* можно привязать к разным спейсам разные профили и переключаться свайпом между рабочим и личным аккаунтами
* меню управления музыкальным плеером шарится между всеми страницами
* google meet открывается в режиме picture in picture на всех страницах браузера
* Настройки страниц тоже классная фича, но для энтузиастов. В общем кто не пробовал - советую попробовать.

Ответить
Развернуть ветку
Vera Roiter

Обожаю, конечно, такие комменты. «Я Пастернака не читал, но скажу!»

Ответить
Развернуть ветку
Агроном Аэродрома

самый лучший браузер Амиго!

Ответить
Развернуть ветку
Yury Grinev

Edge все равно лучше и уж тем более на Макос

Ответить
Развернуть ветку
Chinko

Edge напихали всякого, о былой скорости можно забыть, хром работает быстрее

Ответить
Развернуть ветку
Tarki

Какой то игрушечный. И скорее всего бесполезный, как и фб)
Есть же LibreWolf - удобный и конфиденциальный.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Комаров

5 мультов!
Вот что тучные пандемийные годы нам донесли – убийцу хрома с горизонтальными вкладками 🫤

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

десигн у них заебись, но привыкнуть к интерфейсу так и не смог. имхо, им следовало бы начать с какого-то более усредненного варианта интерфейса или предлагать опции

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

а как долго пытались привыкнуть?

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

буквально полтора дня - один выходной и пол рабочего. во время рабочего стало понятно, что этот интерфейс меня скорее тормозит и дальше решил не экспериментировать.
возможно, стоило уделить больше времени, но за полтора дня так и не увидел чего-то, ради чего стоило бы так запариваться

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

а чем привыкли пользоваться вообще?

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

а все остальные браузеры по UX +- одинаковые) в основном пользуюсь сафари и хромом, изредка фф и brave

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Торяников

Боковая панель занимающая столько места, вырвиглазные цвета, и это убийца хрома, убийца самого себя?

Ответить
Развернуть ветку
Vera Roiter

Цвета настраиваются

Ответить
Развернуть ветку
Злой Полушубок
Долгожданная

Кто все эти люди?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
45 комментариев
null