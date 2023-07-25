Браузер Arc стал доступен всем пользователям Mac Статьи редакции
До этого нужно было записываться в лист ожидания.
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- The Browser Company представила версию браузера 1.0 и в честь публичного запуска обновила сайт. До этого она более двух лет тестировала продукт, пишет The Verge.
- Версию для Windows обещают выпустить в декабре 2023 года. Также в планах внедрить ИИ-функции.
- The Browser Company основали бывшие сотрудники Facebook* Джош Миллер и Хёрш Агравал в 2019 году. В 2021-м проект привлёк $5 млн от основателя Blogger и Medium и сооснователя Twitter Эвана Уильямса, соучредителя Figma Дилана Филда и бывшего гендиректора LinkedIn Джеффа Уайнера, напоминает TechCrunch.
- Первый релиз браузера Arc состоялся апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего.
- Arc работает на движке Chromium, что упрощает импорт закладок, логинов и расширений, отмечают обозреватели.
- Для удобства сортировки вкладок — они располагаются в левой вертикальной панели — можно создавать разные «пространства»: например, одно для работы, другое — для развлечений, третье — для заметок (внутри для них есть доски и специальный редактор с инструментами оформления).
- Вкладки можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Есть также возможность автоматически закрывать, но при этом архивировать все незакреплённые, «временные» вкладки по истечении определённого времени.
- Сервис позволяет параллельно открыть сразу несколько вкладок, вместо того чтобы запускать их в отдельных окнах, подгоняя по размеру, и предлагает инструменты для настройки цветового оформления: можно выбрать единый цвет или градиент и указать интенсивность заливки и фон шума.
- Пользовательница vc.ru Вера Ройтер в своём обзоре отмечала среди преимуществ наличие встроенного блокировщика рекламы, плавающий видеопроигрыватель, скорость реакции сервиса на действия и удобную работу со скриншотами.
- Дизайнер Евгений Шевцов из ИТ-компании Usetech хвалил, помимо этого, командную строку, благодаря которой можно обойтись без мышки, и возможность авторизовываться в приложениях сразу под несколькими «учётками» в одном пространстве — для этого нужно создать в браузере несколько профилей.
Еще один браузер на хромиум, почему он долгожданная замена Гугл Хрому?
полагаю, он замена не по движку, а по удобству (сама судить не могу, потому что сижу с винды...)
Сделайте подписку не по 75 в месяц, а по 750, — будет макось)
решили на ночь глядя назвать пользователей винды нищими, все ясно
или турками))
брейв есть и под винду
Брейв соскамился на днях крупно
Новости-то читать надо, да? ))
ну держи конечно
https://www.google.com/search?q=brave+browser+sell+copyright+data
Там все достаточно хитро, если вы скачаете условный Chromium и сравните его с Хромом - в принципе одно и тоже. Но дьявол в деталях. Вас очень скоро начнет бесить, что если Хром сразу переходит на сайт, если вы написали адрес без префикса "https://";, то хромиум вас сначала отправит в поиск гугла, а будет ли сайт в топе или нет - одному Гуглу известно. И таких тонкостей там хватает.
Потому что если написать - очередной браузер на хромиум, новость будет выглядеть так себе
работает на движке Chromium
Импортозамещение по айтишному
по роснановскому. взять кросплатформенный движок и собрать унылое проприетарное днище, работающее только на ос, как у автора)
Тестил в бете. Очередной «убийца» хрома/сафари
Тогда уж "самоубийца" 😆
Кстати, про "хромиум" ещё никто не говорил?
На чем производители бразуеров делают деньги? Вот Опера, Мозилла, например, не считая более мелких других?
Им гугл платит к примеру. За то что его используют для поиска.
Угум. Ходят слухи, что гугл башляет яблоку десятки миллиардов в год как раз по этой причине.
это не слухи
на хоумпейджах, закладках и поиске "по умолчанию"
А зачем он нужен?
Из хромообразных самый быстрый brave, есть под все платформы, режет рекламу на уровне браузера, а не расширения, включая подмену фингерпринтов и скачиваемых ресурсов, умеет это делать и на телефоне, а криптофункционал можно отключить
а вы сами арк тестировали? любопытно!
а его сделали под все платформы?
не вижу смысла пользоваться на ПК и телефоне разными
upd. а он только под настольный мак? смешно..
На ios тоже есть.
Брейв же вроде тоже какой-то рекламной сети принадлежит.
Кстати, есть хорошая альтернатива для safari на webkit + ublock origin работает - Orion Browser.
Долгожданная кем???
Сафари — лучший в мире браузер.
Точка.
Мне заебца в сафари.
Когда первый раз увидел анонс про "мы переизобрели браузер", то думал, что очередная поделка. Пару месяцев назад увидел у коллеги на созвоне и решил попробовать. С тех пор на нем и сижу.
Плюсы:
* Командная строка, которую везде пытаются пихать, на удивление очень удобна для работы с закладками.
* Особенно бомбезная фича - мини-arc, когда нажимаешь на ссылку в других приложениях тебя не кидает в браузер, а прямо поверх приложения открывается превью страницы.
* можно привязать к разным спейсам разные профили и переключаться свайпом между рабочим и личным аккаунтами
* меню управления музыкальным плеером шарится между всеми страницами
* google meet открывается в режиме picture in picture на всех страницах браузера
* Настройки страниц тоже классная фича, но для энтузиастов. В общем кто не пробовал - советую попробовать.
Обожаю, конечно, такие комменты. «Я Пастернака не читал, но скажу!»
самый лучший браузер Амиго!
Edge все равно лучше и уж тем более на Макос
Edge напихали всякого, о былой скорости можно забыть, хром работает быстрее
Какой то игрушечный. И скорее всего бесполезный, как и фб)
Есть же LibreWolf - удобный и конфиденциальный.
5 мультов!
Вот что тучные пандемийные годы нам донесли – убийцу хрома с горизонтальными вкладками 🫤
десигн у них заебись, но привыкнуть к интерфейсу так и не смог. имхо, им следовало бы начать с какого-то более усредненного варианта интерфейса или предлагать опции
а как долго пытались привыкнуть?
буквально полтора дня - один выходной и пол рабочего. во время рабочего стало понятно, что этот интерфейс меня скорее тормозит и дальше решил не экспериментировать.
возможно, стоило уделить больше времени, но за полтора дня так и не увидел чего-то, ради чего стоило бы так запариваться
а чем привыкли пользоваться вообще?
а все остальные браузеры по UX +- одинаковые) в основном пользуюсь сафари и хромом, изредка фф и brave
Боковая панель занимающая столько места, вырвиглазные цвета, и это убийца хрома, убийца самого себя?
Цвета настраиваются
Кто все эти люди?