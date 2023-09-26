WhatsApp* отказался от запуска каналов в России из-за угроз блокировки — The Moscow Times Статьи редакции
Во всяком случае на «ближайшее время».
- Об этом представитель Meta* сообщил The Moscow Times. Издание связывает решение компании с недавними угрозами блокировки мессенджера на территории России.
- О том, что запуск русскоязычных каналов «антироссийского характера» может привести к запрету на работу WhatsApp* в стране, предупреждали депутат Госдумы Антон Горелкин и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
- Если после запуска среди каналов появятся «недружественные с запрещённой информацией», то мессенджер действительно могут запретить, пригрозил тогда Роскомнадзор. В Совфеде тем временем предложили подумать о разработке российского приложения — «по примеру Китая».
- WhatsApp* объявил о запуске каналов в 150 странах 13 сентября 2023 года, но в России соответствующая функциональность не появилась.
*Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Хорошо, что в телеграме нет каналов "антироссийского" характера и его не нужно блокировать.
Их блокируют по щелчку.
Где? Там куча Украинских пабликов, куча оппозиционных пабликов, которые спокойно себе живут )
🤣🤣🤣
Интересно, если РКН захочет, сможет ли он заблочить Телегу сегодня? В прошлый раз они профейлились. Но тогда у провайдеров не было ТСПУ.
Читал мнения о том, что сможет вполне.
Видимо, товарищ майор с Телегой на короткой ноге
Рассылает подвески 😏
Странное решение.
Учитывая то, что по сути им тут с мессенджером более ловить нечего. Кроме естественно интересной информации с картиночками-поздравлениями.
Нужно запретить слова
"Я запрещаю вам запрещать!"
Джейсон Стейтем
Ну че могу сказать власти самые тупые, что не могу описать черти просто
Во как, угрозы работают. Ватсапу невдомёк, что всё равно, кроме угроз, ничем бы ему не помешали, ну да ладно.
Нам в телеге хватит каналов.
Очень жаль
Ну и ладно. Инсту запретили, ей все равно пользуются)
Так вроде мете похуй на Россию и они с криками "вам же хуже теперь" схавали блокировку фейсбука. А тут че то прогибаются под рф. Определились бы уже со своей позицией. Или мессенджер это прибыльно в рф?
Звероящер слабак, бебебе!