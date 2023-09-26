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Полина Лааксо

WhatsApp* отказался от запуска каналов в России из-за угроз блокировки — The Moscow Times Статьи редакции

Во всяком случае на «ближайшее время».

  • Об этом представитель Meta* сообщил The Moscow Times. Издание связывает решение компании с недавними угрозами блокировки мессенджера на территории России.
  • О том, что запуск русскоязычных каналов «антироссийского характера» может привести к запрету на работу WhatsApp* в стране, предупреждали депутат Госдумы Антон Горелкин и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
  • Если после запуска среди каналов появятся «недружественные с запрещённой информацией», то мессенджер действительно могут запретить, пригрозил тогда Роскомнадзор. В Совфеде тем временем предложили подумать о разработке российского приложения — «по примеру Китая».
  • WhatsApp* объявил о запуске каналов в 150 странах 13 сентября 2023 года, но в России соответствующая функциональность не появилась.
Источник: «РИА Новости»

*Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #whatsapp

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17 комментариев
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 Pavel Cree

Хорошо, что в телеграме нет каналов "антироссийского" характера и его не нужно блокировать.

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abubas//

Их блокируют по щелчку.

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Eugeny Kabo

Где? Там куча Украинских пабликов, куча оппозиционных пабликов, которые спокойно себе живут )

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Лена Захарова

🤣🤣🤣

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Владимир Егоров

Интересно, если РКН захочет, сможет ли он заблочить Телегу сегодня? В прошлый раз они профейлились. Но тогда у провайдеров не было ТСПУ.

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Pavel Cree

Читал мнения о том, что сможет вполне.

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Амбассадор Черноголовки

Видимо, товарищ майор с Телегой на короткой ноге

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Alex Shevchenko

Рассылает подвески 😏

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Нейрослав Жепетеев

Странное решение.
Учитывая то, что по сути им тут с мессенджером более ловить нечего. Кроме естественно интересной информации с картиночками-поздравлениями.

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Хэппи милф

Нужно запретить слова

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Alex Shevchenko

"Я запрещаю вам запрещать!"
Джейсон Стейтем

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Posolo

Ну че могу сказать власти самые тупые, что не могу описать черти просто

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Вадим Д.

Во как, угрозы работают. Ватсапу невдомёк, что всё равно, кроме угроз, ничем бы ему не помешали, ну да ладно.
Нам в телеге хватит каналов.

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Илья Посаженников

Очень жаль

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Alex Shevchenko

Ну и ладно. Инсту запретили, ей все равно пользуются)

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Baddy Boy

Так вроде мете похуй на Россию и они с криками "вам же хуже теперь" схавали блокировку фейсбука. А тут че то прогибаются под рф. Определились бы уже со своей позицией. Или мессенджер это прибыльно в рф?

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Слегка Придурковатый

Звероящер слабак, бебебе!

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14 комментариев
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