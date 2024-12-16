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Полина Лааксо
Соцсети

«ВКонтакте» начала выдавать отметки «Подтверждённый бизнес» владельцам бизнес-сообществ

У галочки верификации серый цвет.

  • Получить её могут владельцы юрлиц, индивидуальные предприниматели и самозанятые через «VK Бизнес ID», рассказали в соцсети.
  • Для этого нужно будет подтвердить свои реквизиты через сервис авторизации «Т-Банка» или «Альфа-Банка». Если расчётного счёта в указанных банках нет, загрузить документы на другой можно в личном кабинете. Модерация проверит их вручную.
Источник фото: «ВКонтакте»
Источник фото: «ВКонтакте»
  • В ноябре 2024 года все пользователи «ВКонтакте» получили возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества. Оценка влияет на рейтинг страницы. Оставить больше одной одному и тому же заведению или продавцу нельзя.

#новости #вконтакте

88
44
38 комментариев
Roll Null

вести бизнес в вк? сочувствую

16
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Филипп Гаврилов

А я ведь только собрался начать..

1
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Успех Успехов

Да не, нормас

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hikonomuro

Умирающая соцсеть в руках все никак не способного сдохнуть мыла... Ну эт пять.

7
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Gorbun iz Notr Dama

Это уже какой год либерахи ВК хоронят? Пятый? Шестой?

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Вадим Д.

Эх, в уведомлении такая интрига была: «ВКонтакте» начала выдавать...
Права, гражданство Никарагуа, желаемое за действительное, преступников Бельгии.

3
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Невкусно и грустно

ВК еще не помер?

3
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