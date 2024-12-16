«ВКонтакте» начала выдавать отметки «Подтверждённый бизнес» владельцам бизнес-сообществ

У галочки верификации серый цвет.Получить её могут владельцы юрлиц, индивидуальные предприниматели и самозанятые через «VK Бизнес ID», рассказали в соцсети.Для этого нужно будет подтвердить свои реквизиты через сервис авторизации «Т-Банка» или «Альфа-Банка». Если расчётного счёта в указанных банках нет, загрузить документы на другой можно в личном кабинете. Модерация проверит их вручную.Источник фото: «ВКонтакте»В ноябре 2024 года все пользователи «ВКонтакте» получили возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества. Оценка влияет на рейтинг страницы. Оставить больше одной одному и тому же заведению или продавцу нельзя.#новости #вконтакте
вести бизнес в вк? сочувствую
А я ведь только собрался начать..
Да не, нормас
Умирающая соцсеть в руках все никак не способного сдохнуть мыла... Ну эт пять.
Это уже какой год либерахи ВК хоронят? Пятый? Шестой?
Эх, в уведомлении такая интрига была: «ВКонтакте» начала выдавать...
Права, гражданство Никарагуа, желаемое за действительное, преступников Бельгии.
ВК еще не помер?