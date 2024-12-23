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Полина Лааксо
Соцсети

X подняла цены на подписку Premium+ — в некоторых странах более чем на 100-300%

В соцсети сослались на улучшение условий тарифа.

  • В США стоимость выросла с $16 до $22 в месяц (2251 рубль по курсу ЦБ на 23 декабря 2024 года), в странах ЕС — с €16 до €21.
  • При этом в Турции цена увеличилась с 300 до 770 лир (+157%), а в Нигерии — с 7300 нигерийских найр до 34 тысяч (+366%), отмечает TechCrunch. Базовая подписка Premium не подорожала.
Источник фото: News am Tech
Источник фото: News am Tech
  • В Х говорят, что подписка Premium+ отключает абсолютно всю рекламу в соцсети, даёт ранний доступ к новым опциям (среди них — инструмент Radar для анализа трендов), обеспечивает «более приоритетный» доступ к технической поддержке, а также предусматривает меньше ограничений на общение с чат-ботом Grok.
Полина Лааксо
Соцсети
X изменила условия выплат участникам программы монетизации Creator Revenue Sharing

С 8 ноября 2024 года их размер будет зависеть от взаимодействий с публикациями со стороны Premium-аккаунтов.

Владелец Х Илон Маск. Источник фото: The New Yorker

X не продаёт подписки в России — соцсеть заблокирована в стране с 2022 года по решению Роскомнадзора.

#новости #x

11
14 комментариев
Слегка Придурковатый
3
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Илья

Не видел такой ещё 😂

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Виталий Иванов

Хоть бы третьего грока выпустил а потом поднимал, нет логики.

2
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ЯжПрограммист

Так выпустят и ещё поднимут, вообще всё логично.

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Артур Маслов

походу у маска задача - как можно сильнее проебать твиттер

2
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d3n.z3l

@Госуслуги учитесь у Маска!
А для удобства списывать абонплату можно сразу с зарплатных счетов Сбера/ВТБ бюджетников

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Антон Кузьмин

Тогда уж ВК, а вместо грока встроить сберовский гигачад 💪

1
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