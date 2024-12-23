X подняла цены на подписку Premium+ — в некоторых странах более чем на 100-300%

В соцсети сослались на улучшение условий тарифа.В США стоимость выросла с $16 до $22 в месяц (2251 рубль по курсу ЦБ на 23 декабря 2024 года), в странах ЕС — с €16 до €21.При этом в Турции цена увеличилась с 300 до 770 лир (+157%), а в Нигерии — с 7300 нигерийских найр до 34 тысяч (+366%), отмечает TechCrunch. Базовая подписка Premium не подорожала.Источник фото: News am TechВ Х говорят, что подписка Premium+ отключает абсолютно всю рекламу в соцсети, даёт ранний доступ к новым опциям (среди них — инструмент Radar для анализа трендов), обеспечивает «более приоритетный» доступ к технической поддержке, а также предусматривает меньше ограничений на общение с чат-ботом Grok.Полина ЛааксоСоцсети9 октX изменила условия выплат участникам программы монетизации Creator Revenue Sharing С 8 ноября 2024 года их размер будет зависеть от взаимодействий с публикациями со стороны Premium-аккаунтов.X не продаёт подписки в России — соцсеть заблокирована в стране с 2022 года по решению Роскомнадзора.#новости #x
Не видел такой ещё 😂
Хоть бы третьего грока выпустил а потом поднимал, нет логики.
Так выпустят и ещё поднимут, вообще всё логично.
походу у маска задача - как можно сильнее проебать твиттер
@Госуслуги учитесь у Маска!
А для удобства списывать абонплату можно сразу с зарплатных счетов Сбера/ВТБ бюджетников
Тогда уж ВК, а вместо грока встроить сберовский гигачад 💪