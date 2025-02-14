Приложение TikTok вернули в Google Play и App Store в США

Из магазинов его удалили 19 января 2025 года.Приложение снова стало доступно для скачивания после заявления Дональда Трампа о продлении отсрочки «запрета» на работу сервиса в стране. Президент США также заверил Apple и Google, что штрафы им не грозят, пишет Reuters.В 2024 году при администрации Джо Байдена конгресс принял закон, согласно которому китайский владелец сервиса ByteDance должен был найти «не китайского» покупателя на актив. Тот отказался, поэтому 19 января 2025 года TikTok удалили из американских магазинов приложений — за день до инаугурации Трампа.21 января Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней и пригрозил Китаю пошлинами в случае отказа от «хорошей сделки» с США.Несмотря на это, Apple и Google не стали возвращать TikTok в свои магазины приложений. По словам аналитиков, задержка могла быть связана с ожиданием подтверждений, что компаниям не грозит ответственность за распространение приложения, отмечает Reuters.UnsplashПо состоянию на 2024 год, TikTok насчитывал около 170 млн пользователей в США.#новости #tiktok
Лучше бы VK клипы добавили.
Тикток это же плагиат нашей исконно русской идеи
А Рутуб и Газпромбанк так и не вернулись
Это ли не благодать?
Налетай, американец, устанавливай, продукт нестабильный, в любой момент может отлететь.
Пацанская демократия
По мановению палочки вернутся и все остальные прилы в стор, занятно будет читать комменты горящих дуп.