В Роскомнадзоре опровергли доступность YouTube в России

12 июля 2024 года «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России. Причина — «технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках».

25 июля тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о начале «деградации» YouTube, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».

В августе СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации». После этого РКН потребовал от операторов не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам, чтобы не лишиться лицензий.

В сентябре провайдеры проводного интернета пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на дискриминацию. Они писали, что «значительное ухудшение доступа» к видеосервису наблюдается при «выходе в интернет через Wi-Fi, подключённый к проводным сетям связи». При этом на сотовых сетях замедление якобы «незначительное».