В Роскомнадзоре опровергли доступность YouTube в России

28 февраля 2025 года некоторые пользователи писали, что сервис загружается «без проблем». «YouTube в России недоступен», — сообщили «Интерфаксу» и «РИА Новости» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре (РКН).В декабре 2024 года РКН возложил ответственность за ухудшение работы видеосервиса в стране на Google, которая им владеет: она «два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства филиала в стране и прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи».В 2025 году замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что снятия санкций с России будет недостаточно, чтобы YouTube возобновил нормальную работу. Google будет обязана открыть представительство «взамен успешно ею же обанкроченного» и оплатить все штрафы. Источник фото: TechCrunch12 июля 2024 года «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России. Причина — «технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках».25 июля тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о начале «деградации» YouTube, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».В августе СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации». После этого РКН потребовал от операторов не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам, чтобы не лишиться лицензий.В сентябре провайдеры проводного интернета пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на дискриминацию. Они писали, что «значительное ухудшение доступа» к видеосервису наблюдается при «выходе в интернет через Wi-Fi, подключённый к проводным сетям связи». При этом на сотовых сетях замедление якобы «незначительное».Сама Google не раз говорила: ситуация «не является результатом каких-либо технических проблем или действий» с её стороны.#новости #google #youtube