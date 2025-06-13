Instagram* разрешит менять порядок постов в профиле

Это одна из самых ожидаемых функций среди пользователей, заявили в компании.Источник изображения: Instagram*Ранее посты отображались только в хронологическом порядке, а единственный способ выделить публикацию — «закрепить» её в верхней части профиля, пишет TechCrunch.Функцию начали тестировать в январе 2022 года, но запуск отложили. В 2025 году платформа готовится к её массовому запуску.Также Instagram* тестирует «тихие» публикации — они будут появляться в профиле, но подписчики их видеть не будут. По словам Адама Моссери, опция поможет снизить тревожность при публикации и подойдёт тем, кто хочет развивать профиль «без давления» на вовлечённость.Аналогичный подход используется в «пробных Reels» — формате, позволяющем публиковать видео только для себя. По данным компании, 40% авторов стали выкладывать Reels чаще после тестирования функции, а 80% из них отметили рост охватов у новых пользователей.Instagram* также запустил интеграцию со Spotify: теперь пользователи смогут делиться прослушиваемыми треками в Notes — заметках в профиле. Песни публикуются в реальном времени, и подписчики смогут сразу перейти в Spotify.*Meta, которая владеет Instagram*, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #instagram