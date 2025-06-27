Роскомнадзор зарегистрировал 149 тысяч страниц в реестре блогеров-«десятитысячников» с ноября 2024 года

Всего регулятор рассмотрел более 264 тысяч заявлений.Таким образом, 115 тысяч заявлений отклонили. Данные приводит ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. В конце 2024 года регулятор называл среди самых частых причин для отказа ошибки в названии страниц, неверные ссылки при подаче заявления и отсутствие номера полученной заявки на странице.С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр. Тогда же заработала форма для подачи заявок.С 1 января 2025-го в канале или на странице без отметки о включении в реестр рекламодателям нельзя размещать рекламу. Создателям страниц запрещено указывать информацию о способах финансирования их работы. Также нельзя репостить записи с их страниц.В январе 2025 года Роскомнадзор отчитывался, что блогеры подали более 166 тысяч заявлений о регистрации через Госуслуги, а более 71 тысячи страниц и каналов уже зарегистрированы в реестре.#новости