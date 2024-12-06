РКН отказал в регистрации в реестре блогеров-«десятитысячников» по 13 тысячам заявлений из 41 тысячи

Форма для подачи заявок заработала 2 ноября 2024 года.Самые частые причины для отказа такие: автор не указал номер полученной заявки на своей публичной странице, неверно привёл ссылку на эту страницу при подаче заявления или же ошибся в её названии, рассказали ТАСС в Роскомнадзоре (РКН).15 ноября Минцифры сообщило, что регулятор получил свыше 20 тысяч заявок и одобрил 5000 из них. К 6 декабря в реестр внесли более 22 тысяч страниц (оставшиеся 6000, вероятно, ещё не отсмотрели — vc.ru).Источник фото: «Ведомости»С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в РКН — чтобы тот включил их в реестр.Тем, кто не зарегистрируется, запретят публично собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.#новости