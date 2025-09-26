Популярное
ByteDance будет получать около 50% прибыли TikTok в США после продажи американского подразделения — Bloomberg

Эти условия объясняют «заниженную» стоимость сделки.

  • ByteDance будет получать лицензионный сбор за использование её алгоритма после сделки по продаже TikTok в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Кроме того, ByteDance будет получать часть прибыли пропорционально своей доле в бизнесе. По словам источников, в сумме китайская компания получит «50% или больше» от общей прибыли американского подразделения TikTok.
  • Сумма сделки по продаже TikTok в США составит около $14 млрд — «значительно ниже» ожидаемой аналитиками оценки в $35-40 млрд, отмечает издание. Соглашение о распределении прибыли может объяснять это расхождение.
  • 25 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok. Основными инвесторами станут Oracle, Silver Lake и инвестфонд MGX — они будут контролировать около 45% акций компании. Ещё 35% останется у американских инвесторов ByteDance. Остальное будет принадлежать самой китайской компании.
  • В апреле 2024-го бывший президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok. Трамп после вступления в должность четырежды переносил дату запрета, последний раз — до 16 декабря 2025 года.
  • В июле 2025 года СМИ писали, что владельцем TikTok в США может стать группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle, а ByteDance сохранит миноритарную долю в компании. Сделка якобы предполагала запуск отдельного приложения TikTok в США.
  • 16 сентября глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что стороны достигли «рамочного» соглашения по TikTok по итогам переговоров в Мадриде.

#новости #tiktok

